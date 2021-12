El rock and roll de Los Zigarros llega esta noche, a las 23.00 horas, a la sala Inn. El grupo, según cuenta el vocalista y guitarra Ovidi Tormo, se siente afortunado por haber podido seguir girando cuando el mundo se paralizaba por el coronavirus. Sus mentes se ocupan con esos conciertos, pero ya están pensando en un próximo trabajo.

Hace casi un año que salió ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Cómo surgió la idea de dejar grabado este directo?

Fue como el final de una época. Queríamos celebrarlo con amigos. Reunimos a una buena pandilla. Quedó muy bien el disco. Estamos muy contentos. La putada fue no poder presentarlo después, por la pandemia, pero ahora estamos en eso. Esta gira nos sirve para tocar lo que no hemos podido tocar.

¿Las colaboraciones fueron la clave?

La premisa era que fueran amigos que tengan algo que ver con nuestra historia. Desde Carlos Tarque que fue nuestro padrino al principio, Carlos Raya, nuestro productor, con Fito hicimos una gira, con Leiva hemos tocado mucho, Ángel y Aurora han venido mucho a colaborar con nosotros, hemos coincidido mucho con Ariel Rot, del que también somos fans. Eso era imprescindible. No queríamos tirar de agenda para llamar a gente que no conocíamos para vender más discos. Simplemente que vinieran amigos. Siempre fuimos reacios a hacer directos con colaboradores, pero después de los tres discos pensamos “nos hemos labrado una carrera y hemos hecho muchos amigos, pues vamos a tocar juntos”.

Antes sacaron el disco de estudio Apaga la radio. ¿Qué les ha aportado en este tiempo, con pandemia incluida?

La banda va subiendo, es un paso más, y nos ha puesto en un sitio muy bueno. El directo también ayuda. Es muy especial. La gente que no conoce la banda va a los directos, a las recopilaciones, y es un disco que siempre perdura.

En una de las canciones dicen “¿qué fue de mis amigos?”. ¿Notan que han ido a otro ritmo?

Sí. Suele pasar con este tipo de curros en los que siempre sigues el mismo camino, que tiene que ver con la infancia y con seguir siendo un niño. La gente de tu alrededor va haciendo cosas más normales. Tú sigues siempre ahí en ese modo. Pero es lo que nos gusta hacer.

¿Sienten que se han perdido algo?

Para nada. Todo lo contrario.

Los directos forman parte importante de ese disfrute. ¿Cómo fue el encierro para Los Zigarros?

No muy agradable, la verdad. Además, pensé que iba a poder escribir y no pude. De hecho, la primera canción que hice desde ese momento fue hace un mes. Estuve sin poder hacer nada, aunque yo quería.

¿Ha logrado apartar la pandemia para que no se cuele en sus nuevas letras?

Ahora sí, me resulta más fácil. Antes no, por eso no me salía nada. No es que quisiera escribir sobre eso, nunca fue el plan, nadie quiere escuchar sobre el COVID ni hacer un disco sobre eso, pero yo tenía en la cabeza esa energía negativa que no me dejaba avanzar. Hace un mes pude hacer esa primera canción y para mí es un punto importante.

¿Ayuda que se esté recuperando el ritmo de conciertos y otras citas culturales?

Supongo que sí. A lo mejor es un proceso mental y me he liberado de cosas. Se cierra un ciclo y empieza otro. De lo cual me alegro mucho porque estaba agobiado. De todos modos, tenemos suerte porque hemos tocado mucho y tenemos muchas fechas por delante.

¿Ya está pensando en un nuevo disco?

Sí, desde luego. Esa es la idea. Vamos a tocar este mes y el próximo año, pero queremos hacer otro disco. Es lo que quiero.

El productor Carlos Raya les ha acompañado en la grabación de sus discos. ¿Cómo es trabajar con él?

Es un gusto. Ahora que ha pasado el tiempo y cuando estoy tocando las canciones en directo, pienso en el trabajo que hizo, los detalles que aportó, cómo vio las canciones… Ese es su trabajo. Pero lo hace de una manera natural. La tarea del productor normalmente es organizativa, organizar el arte y las sensaciones, y él lo hace muy bien. Técnicamente es muy bueno. Además, es amigo. Llevamos tres discos con él, es como si fuera de la familia.

Dicen de ustedes que son puro rock and roll. ¿Se identifican con ello?

Es que lo que nos gusta es el rock and roll. Pero a nosotros lo de las etiquetas no nos va. Escuchamos un montón de música. Para mí, todo es rock and roll, siempre dentro de unos parámetros. Para mí, es igual de rock and roll Bob Dylan que los Rolling Stones. Podemos tocar muchos palos, pero siempre estaríamos bajo el prisma del rock and roll. Es la actitud la que hace que algo sea rock and roll. Las notas son notas en un pentagrama, lo que hace que sea rock and roll es cómo las interpretas. Y eso es la actitud. Siempre vamos a ser eso porque es nuestra actitud.