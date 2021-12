A Coruña inicia hoy su Navidad. La ciudad se encenderá esta tarde para dar comienzo a una de las épocas más mágicas del año. En un escenario colocado en el Obelisco, un niño o niña y un abuelo o abuela elegidos al azar pulsarán el botón para activar el alumbrado navideño. El acto, dedicado a los más pequeños y mayores, afectados por la pandemia, arranca a las 18.45 horas con la actuación del Mago Román.

La Policía Local prevé cerrar al tráfico el Cantón Grande entre las seis y las nueve y media de la noche, en el tramo que va desde Entrejardines a Manuel Casás (Correos). Para facilitar el tráfico rodado, no habrá corte de tráfico en San Andrés el sábado (sí el domingo). Según informa Tranvías, en sentido de entrada, desde la plaza de Ourense se desviará el servicio por la avenida do Porto y el túnel del Parrote. En sentido de salida se desviará por Manuel Casás y avenida do Porto hacia la plaza de Ourense. Las paradas del trayecto quedan eliminadas y se instala una alternativa en la avenida do Porto a la altura del Kiosco Alfonso.

Este año, el alumbrado contará con 2.932.454 puntos de luz led. Las luces están distribuidas por todos los barrios de la ciudad. Hay 550 arcos, 150 motivos en farolas, 53 árboles iluminados, 17 calles con techos de luz y seis fachadas y elementos emblemáticos iluminados, entre otros. No faltan, como es tradición, el árbol del Obelisco y la bola de la Marina.

Para el inicio del encendido, los niños y niñas de la ciudad podrán acudir desde primera hora de la tarde de hoy al Obelisco para depositar un dibujo en unas urnas. Entre ellos se sorteará quien presiona el botón que acciona el alumbrado a las 19.30 horas. Una veintena de embarcaciones de recreo coruñeses también participarán, desde la Marina, en esta jornada mágica. Como punto y final, un pequeño espectáculo pirotécnico.

El Belén municipal, en María Pita, se podrá visitar a partir del 10 de diciembre. Además, el Concello organiza diferentes conciertos y actividades para festejar la Navidad durante todo el mes. La coral Follas Novas (10/12 en la iglesias de San Antonio), La Trova Coruñesa (12/12 en la plaza de España), la Orquesta Sinfónica de Galicia (18/12 en el Palacio de la Ópera) y la Banda Municipal (23/12 en el Colón) ya han confirmado su participación. Habrá también talleres culturales en María Pita, panxoliñas, actividades infantiles y visitas de Papá Noel a los centros cívicos.