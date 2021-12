La alcaldesa, Inés Rey, descarga en la Policía Nacional la responsabilidad de resolver el problema de inseguridad de Os Mallos. Así, exigió ayer con contundencia a la Delegación del Gobierno en Galicia que movilice “desde ya” a cuantos policías nacionales sean necesarios para acabar con la inseguridad ciudadana en el barrio de Os Mallos, donde admite que la situación, al contrario de lo que dijo hace semanas, “no es algo puntual”, sino que “es una realidad”. Rey argumentó en una emisora que las competencias de seguridad en las calles “son de la delegación”, por lo que reclamó al delegado, José Miñones, que si no hay agentes suficientes, “se pidan más”.

La regidora reacciona de esta manera a los últimos sucesos ocurridos en Os Mallos, donde se han registrados tres incendios en dos días, dos de ellos en el mismo edificio, ocupado ilegalmente aunque sin moradores en los momentos en que se produjo el fuego, y que ayer se estaba tapiando. “Los vecinos tienen toda la razón al protestar. Ellos no duermen tranquilos y yo tampoco, porque es una situación terrible la que se vive en un barrio tranquilo de una ciudad segura”, recalcó Rey, que comentó que el jueves se reunió con Miñones. “Toda ocupación es ilegal. No puede ser que la gente tenga miedo a salir de casa”, añade Rey, que pide movilización policial “con carácter inmediato”. La alcaldesa se ofrece a prestar colaboración al 091 con la participación de agentes de la Policía Local si los nacionales necesitan refuerzo. “Colaborar sí, pero las competencias del 092 son de tráfico, no de seguridad ciudadana”, insistió.

El delegado del Gobierno comentó en un acto celebrado antes de las exigencias de Rey que se reforzará la vigilancia policial en la zona, algo que, asegura, “ya se produce”. Miñones avanzó una próxima reunión entre administraciones para analizar los sucesos, tras la que se determinarán “acciones”.