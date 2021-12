El próximo 12 de diciembre la popular cantautora María Xosé Silvar (A Coruña, 1982), más conocida por Sés, cierra este año su gira en A Coruña con un concierto en el Palacio de la Ópera después de cancelarlo en dos ocasiones, la primera por la pandemia y la segunda porque la cantante dio positivo en una prueba de coronavirus unos días antes de la actuación.

Licenciada en Filología y Antropología y con un máster sobre lingüística, "la cantante que nunca quiso ser cantante", porque su futuro profesional estaba diseñado para ser profesora de Lengua, ha firmado ya 7 discos desde que ha emprendido la aventura de subirse a los escenarios, por lo que en ella se ha hecho realidad "el verso de todos los versos", ha explicado Sés, que dice "caminante no hay camino, se hace camino al andar".

Su último trabajo se titula "Liberar las arterias"... ¿del coronavirus?

De la crispación que provoca cualquier situación porque "Liberar las arterias" es un verso que le robé a Luz Fandiño, una autora a la que hago un homenaje y que deseo que todo el mundo conozca, y es una forma de aconsejar que el enfado es un sentimiento bueno como interruptor ante la injusticia y la corrupción, pero no es un estado en el que haya que instalarse para que no nos convirtamos en lo mismo que esa rabia genera en nosotros.

Por tanto, ¿continúa la Sés guerrillera?

Yo no soy guerrillera, bueno, sí que lo soy, pero creo que es más lo poco que son los demás que lo mucho que pueda ser yo porque también hago canciones de amor; soy una guerrillera muy orgullosa, y me parece que hay muchos temas tabú que, cuando alguien los trata, rápidamente se le reduce. Si no hubiese guerrilleras yo no podría votar, no sabría leer y escribir y ninguno de nosotros podría tener derecho a la educación o a un médico.

¿En el próximo concierto encontraremos musicalmente una nueva Sés?

Una Sés muy desquitada, porque tengo unas ganas..., es como cuando comes con hambre; pero no hay una nueva Sés después de la pandemia.

En Youtube podemos escuchar canciones en catalán, en euskera, en gallego... ¿eso sí que es inmersión lingüística?

R: Me encanta porque no soy músico sino filóloga. Siempre he tirado por la lengua porque para mí es el invento por excelencia del hombre; ni la rueda, ni el fuego, ni el Internet, poder hacerse entender y sentir lo que siento a través de la lengua sí que es un invento y no la rueda.

¿Qué le ha inspirado?

Escucho todos los días radio Catalunya y uno de mis poetas favoritos es Vicent Andrés Estellés, catalán parlante del País Valençiá. En 2015 fui a tocar a Cataluña y compré un libro de Salvador Espriu que tiene un poema que titula "aprende la áspera lección" y en cuanto lo leí ya lo estaba cantando en mi cabeza; tanto es así que ese mismo día ya la toqué en el concierto. Solo tengo dos versos tatuados y uno es de Luz Fandiño y otro de Estellés.

Si versionásemos "y el anillo pa'cuando...", tras estrenar canciones en catalán y en vasco, ¿el español pa'cuando?

Para pronto porque quiero hacer versiones para cantar estrictamente en Latinoamérica. Paraguay es un país que me ha calado muy hondo por las miserias que están viviendo allí las mujeres y las clases populares. En Honduras me han pedido que cante una versión de "Tempestades de sal" en español para que ellas la puedan entender y porque es necesario empoderarlas; soy contraria a que me reduzcan, yo no odio ninguna lengua y, como filóloga, si pudiese hablaría con todos los seres humanos en su propio idioma hasta en Papúa.

¿Teniendo esa pasión encendida por la lengua, cómo se decidió por la música?

Nunca decidí nada; hago música de una forma parecida a Camarón cuando lo descubrió Paco de Lucía. Me pasó con Auserón y con varias productoras que me ofrecieron hacer un disco.

Tras siete discos, ¿qué es Sés ahora? ¿Cómo se ve?

R: No soy una cantante, soy una contante. Hay mucho de lo que estudié en mí; la antropología me enseñó a pensar y creo que la mayoría de las grandes canciones de hoy son reflexiones metafísicas, reflexiones sobre lo que somos. Si no me hubiesen enseñado a pensar ¿qué cuento?

Rockera, folkie... ¿dónde está más cómoda?

Soy folclórica porque me gusta la música creada por el pueblo como el flamenco, el country o el rock and roll; porque el rock and roll, por ejemplo, es folclórico, así que soy una folclórica por cantareira, por rockera y por bluesera. El blues es lo mismo que la muiñeira, solo que las gargantas del blues le cantaban a las manos que recogían el algodón igual que las gargantas de la muiñeira le cantan a las manos que recogen las patatas.

¿En que momento Sés se da cuenta que suena diferente?

R: Durante mucho tiempo pensé que solo era capaz de decir cosas, pero he escuchado de todo en mi vida; se dice que los grandes escritores en primera instancia son grandes imitadores y poco a poco cuando te haces mayor, sin poder evitarlo, empiezas a sonar a ti mismo. Jaime Sabines, uno de mis poetas favoritos, decía que primero escribí como Miguel Hernández y luego como Lorca; después me di cuenta de que ya solo escribía como yo, y tengo la sensación de que ahora puedo decir que tengo una identidad.

¿Entonces ha encontrado ya su estilo?

No, el estilo me ha encontrado a mí; creo que en la música lo menos importante es el talento musical y mucho más seguir siendo persona y no personaje para poder seguir contando cosas. Mi madre me dice que seguiré haciendo canciones mientras siga siendo yo misma y creo que ahí esta la clave de la música.