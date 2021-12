En una de las paredes de la fundación Luis Seoane cuelgan las imágenes de la serie Gracias Dios por hacerme lesbiana de la fotógrafa coruñesa María Vérez (@cosmofobia, en Instagram). Es una de las exposiciones de la programación del festival FFoco, que se celebra hasta el 12 de diciembre en la ciudad. Vérez explica que todas las imágenes de la muestra fueron tomadas en una sola sesión en la que su pareja y ella mantenían relaciones sexuales. “Fue más una cuestión de práctica”, confiesa Vérez, porque hacer un trabajo así con otras dos personas no hubiese ofrecido el mismo resultado, no hubiese sido “tan natural”. Así que, en la muestra hay fotos tomadas “cámara en mano” y también con trípode y, después, editadas para que ofrezcan el resultado impactante que su autora buscó cuando empezó a idear este trabajo.

“Quería mostrar el deseo y la sexualidad lésbica en primera persona, no desde fuera ni desde el punto de vista masculino, ni con modelos. La intención es visibilizar que las lesbianas arrastramos una invisibilización brutal desde hace muchos años y más desde el punto de vista sexual. Lo amoroso puede estar bien visto, pero el sexo se deja para la intimidad y yo creo que no, que lo que no se ve no existe y hay que visibilizarlo”, reflexiona Vérez que hace esta obra también por todas aquellas mujeres que no pueden hablar de su sexualidad ni practicarla en libertad, por todas aquellas mujeres que sienten o han sentido que su manera de amar no estaba bien o que se han tenido que enfrentar a sus contradicciones.

“Me siento con la obligación de visibilizarlo yo que puedo y que tengo ese privilegio”, resume y asegura que no hay que irse muy lejos para ver a mujeres que no pueden expresar su homosexualidad con libertad y sin miedo a ser juzgadas. “Aquí mismo hay mujeres que no tienen las condiciones familiares o laborales para hacerlo”, comenta Vérez, que hace hincapié también en la necesidad de visibilizar la sexualidad entre parejas en las que hay mucha diferencia de edad. “Mi trabajo gira alrededor de la homosexualidad, aunque la femenina es la primera vez que la toco”, comenta.

Sobre por qué el título hace esa referencia a la religión, Vérez explica que da contexto también a las imágenes porque del cuello de su pareja cuelga el rosario de su madre y es también una manera de reflejar “la culpa” con la que suelen convivir las personas homosexuales por los valores que la religión católica les impone.

“No todo sigue los cánones que nos han metido en la cabeza y hay parejas diversas. Yo me relaciono con mujeres mucho más mayores y me encuentro directamente con esos conflictos internos que tienen y eso pasa por todo lo que arrastramos culturalmente”, reflexiona Vérez, que expone en el que es su barrio y también muy cerca de la escuela Pablo Picasso, donde estudió y donde se formó como fotógrafa.