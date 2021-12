A editora coruñesa Hércules de Ediciones leva ás librarías a primeira tradución ao galego da obra Mala feminista, de Roxane Gay, traducido por María Fe González. A responsable da editorial, Laura Rodríguez Herrera, ilustra sobre a importancia que ten para o sistema literario ter un bo corpus de obras actuais de calidade traducidas ao galego. A obra Mala feminista, un conxunto de ensaios sobre as contradicións do movemento na cultura moderna, é a cuarta entrega da Colección Púrpura, que acubilla títulos da temática traducidos ao galego.

Mala feminista, de Roxane Gay, é un libro fundamental en materia de xénero na actualidade. Por que é importante traducir e incorporar á lingua galega estes títulos?

Cando iniciamos a Colección Púrpura, queriamos traer ao galego obras de autoras contemporáneas de todas partes do mundo relevantes para o pensamento feminista. En galego había grandes coleccións feministas de autoras de aquí, ou obras de autoras estranxeiras da literatura universal pero non actuais, como Virginia Woolf. O que non había era ensaios contemporáneos de outras linguas. Decidín traelas ao galego porque é importante que estean traducidas. Un sistema literario dun certo nivel, aparte de ter os seus creadores, ten que ter traducións de calidade de obras relevantes.

Sería impensable que estes libros non estivesen traducidos ao castelán, por exemplo.

Claro. Ninguén dubida de que se traduza a Paul Auster ao castelán. Por esa regra de tres, tería que estar en galego, na medida na que se poida, e que as editoras aposten por isto. Non estamos na mesma situación: se queremos aspirar a ter unha literatura forte, temos que aspirar a ter autoras e autores de calidade.

Que outros títulos relevantes alberga a Colección Púrpura?

Esta é a cuarta entrega da colección. Temos autoras dun peso importante en Estados Unidos e Reino Unido, moi coñecidas con obras moi importantes, como Mulleres e Poder, de Mary Beard ou Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit. Está tamén Bruxas, de Mona Chollet, unha obra en francés que é interesante porque explora a caza de bruxas e como moitos dos arquetipos das bruxas poden darse hoxe.

Roxane Gay autodenomínase Mala feminista por non coller nos cánones do movemento. É o feminismo un movemento excluínte?

Eu creo que a tese do libro é que é mellor ser mala feminista que non selo. Esta mensaxe é importante, porque hai xente que non se sinte cómoda cun tipo de feminismo, conséguese o efecto contrario. ao que se busca Ao mellor non somos todas perfectas; somos Malas feministas, mellor selo que non selo. Ela fala de que, non sabemos ben por que, ao feminismo se lle esixen cousas que a outros movementos non se lle piden: ninguén é o perfecto ecoloxista, pero todas as persoas que integran o feminismo teñen que ser perfectas. O ser humano é imperfecto por natureza, ninguén está no pedestal do feminismo, hai contradicións, aprendizaxes. Unha pode ter unha idea e modificar esa opinión co tempo. Estes libros son para reflexionar sobre as cousas, en lugar de aceptalas e rexeitalas porque si; hai campo para aprender e evolucionar.

Por que pensa que existe esa esixencia sobre o feminismo?

É complicado. Penso que parte da propia situación da muller: somos un movemento que loita pola igualdade, pero a muller non é una minoría, somos a metade ou mais da poboación. É difícil esta posición de, por una parte, representar a unha porcentaxe grande da poboación mundial, e ao mesmo tempo, evidenciar que esa posición de desigualdade non é a mesma en todos os países. Detrás está esa contradición de representar a todas as mulleres, pero non temos una situación de desigualdade clara como outras minorías. O feito de que se nos esixa ou se nos critique incongruencias e diferencias entre nós, é un xeito de quitar forza ao movemento, de sinalar as diferencias e non o que nos une.

Fala de contradicións. En cales afonda Roxane Gay na súa radiografía do movemento?

No libro critica por exemplo, que unha muller que le a Vogue, escoita reggaeton ou hip hop que non teña mensaxe feminista, non poda ser unha boa feminista. Ela fala de que é a música que escoita cando vai no coche a traballar: igual non é a que ten que escoitar, pero si a que quere escoitar. Non todas as feministas temos que cubrir todos eses puntos de perfección feminista. Podemos suspender nalgunha categoría e seguir sendo feministas.É unha mensaxe de inclusión, de atraer ao movemento cantas mais mulleres e homes posible, e desbotar esa mensaxe de que tes que comulgar con todo ou non es feminista. Hai xente que di, “eu non son feminista, son tal cousa” porque foxen dese termo por estas cousas. Canta máis xente se sinta parte, mellor.

Trabucouse o movemento á hora de expoñer as súas posturas e o seu discurso con tanta vehemencia?

Quizais si. Noutros movementos non pasan as cousas que pasan neste. Non se optou por incluir á xente e, unha vez que están dentro, darlles a posibilidade de cambiar de opinión nalgunhas cousas. Se non te sentes dentro, despois é moi difícil. Vivimos nunha época na que as redes sociais están contribuíndo á polarización da opinión. Ou estás totalmente en contra ou totalmente a favor, cada vez hai menos espazo para esas zonas de grises, de coller parte e non aceptar outra, ou estar nese camiño de evolución: releo este libro, vou a estoutra conferencia, vexo este documental. Agora, se non estás en contra ou a favor, non hai lugar para o diálogo, o cambio ou a reflexión.