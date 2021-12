El gestor nacional de la navegación aérea en España, Enaire, ha iniciado un proyecto para diseñar una maniobra que complemente al sistema ILS, que permite la aproximación de las aeronaves en condiciones de baja visibilidad o de meteorología adversa, en la cabecera 21 de Alvedro, que es la principal y la que está más cerca de la ría.

El jefe de diseño, desarrollo e implantación ATM (gestión del tránsito aéreo) de Enaire, Javier Cámara, explicó ayer, a preguntas de este diario, que el gestor de navegación aérea tiene “el compromiso de mejorar e implantar nuevos procedimientos en la cabecera 21, que permitan garantizar la continuidad de servicio, en el caso de tareas de mantenimiento o de incidencias imprevistas en las instalaciones terrestres que dan soporte al aterrizaje de los aviones”. Esto implica que, en una situación como la vivida esta semana, en la que el impacto de un rayo obligó a dar de baja provisionalmente el sistema antiniebla desde el miércoles 8 hasta ayer por la tarde, la nueva maniobra permitiría a los pilotos tomar tierra por la cabecera principal y, de este modo, evitar desvíos.

La tecnología que se utilizará será la misma que se empleó para diseñar la maniobra de la cabecera 03, que se puso en funcionamiento el 5 de diciembre de 2019 en horario diurno: La navegación por satélite, que proporciona unos puntos de referencia a las aeronaves para guiar su ruta hacia la pista. El pasado 2 de diciembre, un vuelo de Iberia fue el encargado de estrenar esta ayuda instrumental en horario nocturno, después de que se balizasen y se señalasen debidamente los puntos que los pilotos han de tomar como referencia cuando pretenden aterrizar por la cabecera 03, la más cercana al monte Xalo, la que no tiene ILS.

Los técnicos de Enaire han iniciado ya los estudios para implantar la maniobra que permitirá mejorar la aproximación por la cabecera principal aunque según argumentó ayer Cámara, “no era tan prioritaria” como la 03, en la que no había ayudas instrumentales en horario nocturno para aterrizar, por lo que sus esfuerzos se enfocaron en solucionar antes este problema, que en complementar las funciones del ILS. “El próximo proyecto [de Enaire en Alvedro], iniciado en 2021, es el diseño de una aproximación instrumental basada en satélite en la otra cabecera, aprovechando las ventajas que nos presta la navegación por satélite. A diferencia de la cabecera 03, la cabecera 21 ya disponía de instalaciones terrestres de ayuda al aterrizaje [el ILS] y de los procedimientos de vuelo asociados, por lo que esta cabecera no era tan prioritaria como la anterior”, comentó Cámara, a preguntas de este diario.

Pero ¿en qué consiste la navegación por satélite y por qué se puede implantar en la cabecera 21? Se trata de trazar una trayectoria, con unas coordenadas que las compañías meten en sus planes de vuelo, y también de establecer unas referencias visuales para que la persona que esté al mando del avión pueda seguir esa ruta prefijada y tomar tierra siempre de la misma manera, aunque las condiciones meteorológicas sean adversas. Los dos pilotos que estrenaron la maniobra, tanto en horario nocturno, como en el diurno, aseguraron a este diario que la aproximación a la pista 13L del aeropuerto JFK de Nueva York se parece a esta entrada en la ciudad.

Para llegar a esta maniobra de navegación por satélite en la cabecera 03, los técnicos de Enaire descartaron otros, como la instalación de un sistema ILS en la entrada a la pista más cercana al Xalo y lo hicieron precisamente por eso, porque el monte no facilitaba su implantación. Necesitaban una herramienta que no requiriese casi intervención en el territorio, ya que no había demasiado en el que poder poner los postes que requiere un sistema como el ILS.