La Compañía de Tranvías ha planteado al Concello una subida de 22 céntimos del billete sencillo del autobús sobre el precio de 1,20 euros que cuesta actualmente esta tarifa. El título pasaría a costar 1,42 euros a partir del 1 de enero. La compañía solicita la subida en base a los 1,30 euros que costaba el billete antes de que el Ejecutivo anterior, con Marea Atlántica en la Alcaldía, rebajase el precio de forma unilateral. La empresa adjudicataria llevó esta bajada del precio del servicio a los tribunales. Pese a que Tranvías recibió un primer revés a principios de año, cuando el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 rechazó su recurso y avaló la decisión de Marea de reducir las tarifas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a la adjudicataria hace dos meses y anuló la rebaja.

El actual Gobierno local, con el PSOE en la Alcaldía, recurrió, a su vez, el veredicto del TSXG, por lo que el fallo no es firme y está pendiente todavía de la decisión del Supremo. El Gobierno local estudia ahora la propuesta de Tranvías para decidir si hace o no una contrapropuesta sobre las tarifas del próximo año. Será la Comisión de Precios de la Xunta la que avale el precio final, tanto si ambas partes llegan a un acuerdo como si no lo hacen.

El planteamiento de la compañía estriba en este último dictamen judicial, que le da la razón en sus demandas, pero el proceso continúa abierto a la espera del fallo del Alto Tribunal. La compañía de Tranvías, en su contrato de concesión, cuenta con una fórmula que le permite actualizar los precios del billete, contando con variables como los salarios de los trabajadores o el precio del combustible. A efectos prácticos, el precio del billete sencillo se incrementaría 22 céntimos en relación a las tarifas actuales, que entraron en vigor en febrero de 2019. Desde entonces, el billete sencillo cuesta 1,20 euros, con el bonobús a 0,75 euros, y el bono social para jubilados, desempleados y personas con discapacidad a 0,33 y el de universitarios a 0, 30 euros. El Ejecutivo de Marea Atlántica estableció, además, que los menores de trece años viajasen gratis y todos los transbordos fuesen gratuitos en una ventana de 45 minutos desde el primer uso de la tarjeta. Lo hizo sin acuerdo con Tranvías, que entonces pedía, incluso, la subida del billete sencillo a 1.39 euros. Ahora, la adjudicataria, además de la subida del título, pide el alza del precio del bonobús de los 75 céntimos actuales a 0,89 euros. Con todo, el precio del bonobús depende de la cantidad que el Concello decida bonificar a la compañía, ya que, en el caso de A Coruña, el Concello paga la diferencia entre el precio establecido del billete sencillo y la tarifa reducida.

La compañía de Tranvías cerró 2020 con pérdidas de 2,9 millones de euros a consecuencia de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. El Gobierno adjudicó una línea de ayudas a los ayuntamientos para sufragar parte de la caída de las compañías de transporte urbano durante la crisis sanitaria y por la que, en última instancia, la compañía recibirá una inyección de 5,44 millones de euros. Pese a los malos datos del año de la pandemia, en la última década la concesionaria tuvo beneficios todos los años, que oscilaron entre 2,8 y 4,66 millones de euros. En 2019, pese a la rebaja de Marea Atlántica, la compañía cerró el año con resultados positivos de 3,3 millones.

El grupo municipal de Marea Atlántica califica de "intento de chantaje" de la Compañía de Tranvías al pedir la subida del 18.3% del precio actual del billete mientras el recurso judicial sigue sin resolverse. "Esperamos que el Gobierno local no ceda a estas presiones de la compañía que ya tiene un beneficio excesivo gracias al sobrepago de un servicio público, y que lleva siete años sin renovar la flota", señala la formación.