Para Mónica Pereira, su empresa tiene que ser algo más que comprar y vender pescado, así que, aunque no había pensado de pequeña en heredar y expandir la profesión de su madre, Pilar Loureda, este mes ha iniciado una campaña de recogida de juguetes para los niños hospitalizados en los centros sanitarios gallegos, a la que bautizó con el nombre Pescando juguetes.

Se le ocurrió un día, y después unió esa idea a otra: la de su madre, internada durante un año y medio en el Hospital del Socorro, cuando era una niña, porque la había atropellado una moto. Y pensó que, aunque han cambiado mucho las cosas, estaría bien que los niños y las niñas recibiesen juegos de mesa y muñecos para entretenerse y sentirse un poco más en casa.

También es su manera de devolverle la confianza a los centros públicos que apostaron por poner pescado fresco en sus menús. Las personas interesadas en donar juguetes nuevos para esta iniciativa, que se acabará el 17 de diciembre, pueden llevarlos a la sede de Pescados Loureda, en el muelle de A Palloza, o bien a la pescadería familiar, en la avenida de la Concordia, 190.

Pilar Loureda es hija de mariscadora de O Burgo, cuando tenía diez años ya iba a faenar. “Éramos cinco mujeres y dos hombres y la necesidad obliga”, recuerda y asegura que a ella le gustaba más bajar a la ría que ir a la escuela.

“Mis hermanas mayores fueron más al colegio, porque entonces, hasta los ocho años, más o menos, no te cogían, cuando empecé, estuve poco tiempo. Después iba cuando podía. Por las mareas, si había marea, había que ir a trabajar, aunque también digo que a mí me gustaba más ir a labores, remendar cosas, como hacía mi madre, que ir a la escuela”, relata Loureda. Pasados los años, siguió mariscando, para entonces iba descalza, no tenía siquiera unas botas y, cuando “la cosa se puso mala”, decidió empezar a vender pescado,. Primero, en la calle, al lado del cementerio de Oza, después pasó al muelle, donde estuvo vendiendo “a la rindanga”, fuera de la lonja. Su madre, cuando dieron los carnés a las mariscadoras, tenía el número cuatro. De eso no se olvida.

De la fila pasó a montar una pescadería, que fue el negocio que heredó su hija Mónica, que tuvo muchas dudas de si sería capaz de aguantar esta vida de madrugones e incertezas. “Mi madre nunca nos animó, la verdad, porque sabe que es un trabajo muy duro, que se pasa mucho frío... Cuando me cedía el puesto en la pescadería y tenía que limpiar los chipirones, se me caían las lágrimas porque se me congelaban los dedos, les daba contra el cepo y no sentía nada”, recuerda Loureda, que consiguió ir ampliando el negocio en estos doce años de actividad.

Aunque había trabajado en una empresa de áridos y ya tenía familia, un día decidió seguir el legado de su madre, así que, mientras Pilar seguía trabajando en la pescadería, ella iba aprendiendo a comprar y a vender, dando pasos juntas. “Lo que yo le enseñé no es lo que tiene hoy, esto lo forjaron ellos”, admite Loureda y ambas saben que hay “mucho trabajo detrás” de todas esas cajas que llevan pescado a los hospitales y a las casas de la ciudad.

No es la primera vez que Pescados Loureda pone en marcha iniciativas solidarias, aunque sí la primera que lo hace público, como una manera de mostrar a sus clientes que el apoyo que depositan en ellos tiene retorno en la sociedad. “Cuando nosotros empezamos eran muy pocos los hospitales que ponían pescado en el menú y, si lo hacían, era sobre todo, de acuicultura y a día de hoy, podemos decir que, desde 2012, los hospitalizados en Galicia comen pescado fresco. Para mí es un orgullo, pero no es solo un trabajo mío sino también del personal de los hospitales que se atrevió a probar. Lo hacemos también por honrar su trabajo. No queremos ser solo una empresa que compra y vende. Hay una necesidad en la empresa de ayudar”, relata Mónica Pereira, a la que, como a su madre, en el plato le gusta más el pescado azul que el blanco. Su objetivo, tanto con la recogida de juguetes, como con la venta de pescado es que los más pequeños se sientan un poco más en casa que en el hospital.