El cine de animación no entiende de límites en sus posibilidades creativas. El Festival Internacional Animacción explora todas las aristas del género en su nueva edición, que trae a la ciudad un abanico de actividades que no dejan fuera a ningún rango de edad. La cita, promovida por la asociación Ánimas Anónimas, lleva una cuidada selección internacional del género de cortometrajes al Fórum Metropolitano, la Domus, la Casa Picasso y a distintas escuelas y colegios de la ciudad. Como en ediciones precedentes, los promotores de la iniciativa lo hacen solos y por amor al arte. “De momento no hemos tenido ayudas institucionales, lo hacemos porque nos gusta. Somos profesionales y amantes de la animación, así lo hemos ido sacando adelante”, explica una de sus promotoras, la cineasta Virginia Curiá.

En esta edición, en la que el festival recupera sus sesiones presenciales tras la pandemia, sí contarán, sin embargo, con apoyo logístico del Concello, que colabora con la cita cediendo algunas de las salas municipales para sus proyecciones; la Asociación de Realizadores y Directores de Galicia (CREA) y Gadis, que contribuirán con el dinero para sufragar los premios. El alma del festival no es otra que acercar al gran público coruñés los cortos de animación que triunfan en los circuitos de festivales de todo el mundo; con lo que este año redoblan su apuesta para todos los públicos con tres sesiones diferenciadas: la Sección Oficial del Concurso, la Sección Gallega y la Sección Infantil. “Aparte de las proyecciones que tendremos en salas públicas, como la Domus o el Fórum, este año lo llevamos a la escuelas con público interesado, como la Facultad de Comunicación, la Escuela Picasso o la de Imaxe e Son”, explica Curiá. En esta edición, destaca un elemento nuevo en la programación que no dejará indiferentes a los amantes del género: la exposición Olladas da animación coruñesa, que dejará al descubierto en la Casa Picasso los misterios de los personajes de animación más peculiares de algunos creadores y artistas de la ciudad y que cuenta con la colaboración de Coruña Gráfica. “Se trata de una exposición de 16 ilustraciones de algunos personajes de animación cuando se hicieron para luego ser animados, vemos otros en volumen, otros en Stop motion…”, explica Curiá. Todos los personajes son “hijos” de autores coruñeses o del entorno de la ciudad, como Alberto Taracido, Martín Romero, Gael Lendoiro o Laura Blanco; y serán, a su vez, protagonistas de diversos talleres que se realizarán en la Casa Picasso con el fin de acercar la disciplina a un público de distintas edades. “Haremos un taller de juguetes precinematográficos con ilustraciones en cartulina para ver los efectos del movimiento, otro de recetas para hacer comidas que salgan en películas de animación y otro de animación stop motion cut out”, resume la cineasta. El plato fuerte del programa, no obstante, lo pondrán sus secciones de visionado de cortometrajes. Este año, el festival cuenta con una selección de 13 cortometrajes para la Sección General a Concurso y otras ocho piezas para la Sección Infantil a Concurso. En ambos visionados, niños y mayores podrán votar para escoger al ganador de cada categoría. Animacción incorpora, coincidiendo con su lustro de vida, una nueva sección dedicada a piezas made in Galicia, entre las que destaca el filme The Monkey, nominado a los Goya como mejor cortometraje. “Hay gente que no se imagina que personas cercanas, o incluso nosotros mismos, podemos hacer cine de animación. No necesitas irte a Estados Unidos”, insiste Curiá. El festival homenajeará, como colofón, al filme El Bosque animado y al cineasta cubano Juan Padrón.