Llega el final del año y con él la posible revisión de las tarifas del taxi. Subieron en 2019, pero se congelaron durante los dos últimos años. Ahora, Radio Taxi pide al Concello que el taxímetro empiece a contar antes, pero sin modificar el importe de la carrera mínima. Tele Taxi, por su parte, todavía no ha presentado una propuesta al Ayuntamiento. Según su presidente, Manuel Sánchez Quindimil, no está sobre la mesa una subida de las tarifas, pero reconoce que “todo se ha encarecido” en los últimos meses, aunque espera que sea algo “excepcional”, fruto de la pandemia.

Actualmente, el taxímetro empieza a contar cuando el vehículo ha recorrido 2,4 kilómetros. Radio Taxi solicita reducir ese límite, hasta los dos kilómetros o incluso menos —dependiendo de si es tarifa de semana o de fin de semana—, para que el contador salte antes. “Proponemos eso en lugar de que aumente la carrera mínima, para que no afecte al que haga esos viajes más pequeños”, explica el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez.

Para Quindimil, sin embargo, esta no es la solución. De hecho, entiende que “no es tan fácil” hacer esta modificación. Al presidente de Tele Taxi le preocupa cómo han “variado los precios” en los últimos meses, pero entiende que también es momento de “colaborar con la ciudadanía” y no ponerle más trabas si se encarece el servicio de taxi. De todos modos, no descarta presentar una propuesta “aunque sea con el año ya empezado”. “A ver qué pasa en estas fechas navideñas”, comenta.

La tarifa del taxi se encareció 10 céntimos en 2019, pasando la carrera mínima de 3,90 a cuatro euros. Por la noche, el precio es de 4,50 euros, igual que el fin de semana. La última actualización era de 2015. Tampoco se modificó estos dos últimos años, marcados por la pandemia.

El BNG se opone a la subida del billete del bus que solicita Tranvías

El BNG se opone a la petición de la Compañía de Tranvías para subir el precio del billete del bus y pide al Gobierno local que “no permita una medida que desincentivaría el uso del transporte público”, según las palabras de su portavoz, Francisco Jorquera. Los nacionalistas recuerdan que Tranvías tiene unos beneficios de “entre 2,8 y 4,6 millones de euros al año”. Jorquera recuerda, además, que es un “servicio público” gestionado por una empresa privada y señala que en el acuerdo de investidura de BNG y PSOE figuraban mejoras en el servicio de transporte urbano.