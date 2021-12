La cantaora Marina Heredia interpretará este sábado, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia, un repertorio integrado por canciones antiguas españolas recopiladas por García Lorca y por El corregidor y la molinera, de Manuel de Falla. El concierto comenzará a las 20.00 horas y será el primero en colaboración con Afaco (Asociación de Familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias afines de A Coruña), ya que la entidad tendrá un puesto de información en el Palacio de la Ópera.

¡Qué bonito y qué raro a la vez escuchar las palmas y el chasquido de los dedos en el escenario y con la Orquesta Sinfónica de Galicia detrás!

Sí, desgraciadamente no hay mucho repertorio clásico donde una cantaora pueda meter la patita, pero esta es una buena forma de ampliar. Desde primera ha sido facilísimo todo. La orquesta es genial, suena muy bien y muy bonito todo.

En este concierto interpreta a Lorca pero con unos arreglos diferentes, realizados por Trigueros.

Este repertorio es diferente porque es de cantares populares que Lorca recogió, en el imaginario las tienes, aunque nunca las hayas representado en un escenario, todas te suenan, todas te las ha cantado tu abuela y las tienes muy interiorizadas. Con orquesta es la primera vez que se hacen y yo estoy encantada de ser la primera en hacerlo.

Hay títulos muy conocidos, como Los cuatro muleros o Anda, jaleo, Zorongo...

En estos conciertos hacemos las canciones que recopiló Lorca, no las que están basadas en sus poemas, como La Tarara.

Tiene el repertorio lleno de anotaciones...

Sí, es que tengo muy mala cabeza. Cantar con orquesta para los flamencos es siempre un reto. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo anárquica. Uno de los valores y de los puntos a favor del flamenco es ese momento de inspiración y de espontaneidad. No importa que esperas dos compases para entrar porque los músicos que están acompañándote comparten tus claves, tenemos los mismos códigos y nos comprendemos. Para cantar con la orquesta hay que estar muy concentrado porque todo está escrito, no te puedes mover mucho del sitio, si no imagínate la que se podría formar. Cuando lo comprendes y entras en su dinámica y llegas a compenetrarte con la orquesta es una maravilla.

Estos conciertos no se parecen en nada a otras de sus propuestas, que tenían danza y otra estética.

Siempre digo que soy culillo de mal asiento porque me gusta estar metida en fregados distintos. Si no lo hago así, me aburro. Cada cierto tiempo necesito volver a lo más básico, a lo más íntimo y puro, que es una guitarra y una voz y un cante y otro cante. De ahí, ya puedo volver a saltar, pero necesito poner los pies en la tierra. No soy una persona a la que se le olvide de dónde viene, porque amo de dónde vengo. De vez en cuando, se te borra la cara del recuerdo, por eso necesito volver ahí y recordarme a mí misma de dónde vengo.

En este repertorio recupera también a Manuel de Falla, con su El corregidor y la molinera, ¿qué tiene de especial después de haberlo hecho tantas veces?

Siempre sale distinto. Nunca sale igual, sería imposible y así tiene que ser. Eso tiene sus ventajas y desventajas, porque te puedes caer.

Últimamente el flamenco se hace más presente y también adquiere una dimensión más amplia al haberse fusionado con otras músicas, ¿puede evolucionar más el flamenco y seguir mezclándose o ha llegado a su tope con el trap y la música urbana, por un lado, y con la música sinfónica, por el otro?

El flamenco tiene tanta calidad y elasticidad que puede codearse con cualquier otra disciplina. Muchas veces confundimos la palabra flamenco y pensamos que algo que nos venden como flamenco lo es y no es así. El flamenco lo puedes mezclar con la música que quieras y con quien quieras si tienes una base sólida y real sobre la que construir.

¿Falta conocimiento real sobre el flamenco, aunque se hable más que antes de él?

Sí. Y no hablo de A Coruña, te hablo incluso de Andalucía, que se supone que tendríamos que ser más entendidos todos de nuestra música de raíz. Es cierto que el flamenco ha pasado por épocas en las que se consideraba que no estaba de moda, producía cierta desgana, como la copla, era música antigua, de la que le gustaba a las abuelas, pero es cierto que, ahora, gracias a artistas jóvenes con mucho carisma parece que se está retomando ese camino.

Los cantaores y cantaoras de ahora parecen mucho más disciplinados y profesionales que los que podríamos ver hace unas décadas, como Camarón, ¿han perdido la espontaneidad?

Puede ser que nos hayamos profesionalizado, pero donde mejor se aprende es en una fiesta porque es donde convives con los compañeros, donde vives esa forma de decir esa letra, se la escuchas a un compañero que la hace de una manera totalmente diferente a como la haces tú, eso te nutre de la música flamenca, de la manera de vivir de un flamenco, la diferencia es que antes la única forma que tenían de aprender era esa. Entonces, no tenían más remedio que acostarse todos los días a las nueve de la mañana. Ahora, afortunada o desafortunadamente, lo tenemos todo mucho más fácil. En el móvil tienes todo lo que quieras y las veces que quieras. No necesitas irte de fiesta, a no ser que quieras, para aprender.

Hace un año, cuando no había ni vacunas, ¿pensaba que podría estar tan pronto sobre un escenario y con público en la sala?

Anímicamente a todos nos ha afectado muchísimo, puede que a los artistas un más, porque nosotros vivimos de esto económica y anímicamente. Necesitamos subirnos al escenario y recibir lo que nos da el público, no tiene sentido un artista que no regale su arte. El flamenco, en concreto, es un sector que está desestructurado, la mayor parte no cotiza o los empresarios no cotizan por ellos. En el primer confinamiento, yo pensaba, ¿qué voy a hacer con mi vida, si yo no sé hacer otra cosa que cantar? Te planteas incluso redirigir tu futuro porque no sabes qué pasará.