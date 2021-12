Cantante, compositor, pianista, saxofonista, guitarrista y arreglista. Ese es John Lee Sanders. Ha compartido escenario con estrellas como Chuck Berry y Stewie Wonder. Lleva la música gospel por todo el mundo y este sábado actuará en el teatro Colón (20.30 horas) junto a The Gospel Messengers. El artista contesta a estas preguntas por cuestionario.

¿Cuál es su definición de góspel?

Gospel —Evangelio— es la buena noticia del Nuevo Testamento, de Jesús, que Dios se convirtió en uno de nosotros, de carne y hueso. Esa es, por supuesto, la enseñanza del Cristianismo, que a veces se pierde en la comercialización de la religión. A mí, la música góspel me lleva a un lugar de paz donde siento el poder del Santo Espíritu, en una vibración más alta.

¿Es necesario llevar ese mensaje por todo el mundo, como hace usted con sus shows?

Es una decisión personal. En la forma en la que vivimos nuestras vidas, Dios está siempre con nosotros y recibe muchos nombres. Cada uno de nosotros se relaciona con Dios a su manera. La música es mi don natural para difundir este mensaje de alegría al mundo. Nos conocerán por nuestro amor, siento la conexión y el amor de la gente en los conciertos

¿Cómo es el concierto? ¿Qué sensaciones transmite?

Tenemos un dicho en Estados Unidos, sobre todo en la Iglesia Negra, que es “vamos a llevarlo a la iglesia”. Significa que el Espíritu Santo guiará la música a un lugar de culto más santificado. Hay santidad, una estructura armónica sofisticada y los ritmos de la alegría espontánea que provienen del Black Gospel. Toco el piano y el órgano y hago los arreglos de las voces. He trabajado y grabado con el Good Noise Gospel Choir de Vancouver, de 80 voces, en conciertos con entradas agotadas. Para mí, la música gospel tiene que ver con las voces. Fui organista en la iglesia negra más grande del norte de California, muchos de los miembros más antiguos de la iglesia habían llegado desde Luisiana en la Gran Migración, escapando de las brutales campañas de terror del KKK, y de las leyes de apartheid de Jim Crow del sur profundo, pero su música se quedó con ellos y cambió. La cultura de América y del mundo bajo su poder. Nuestro coro ha actuado en todo el mundo y ha aparecido en la banda sonora de Star Wars.

Actúa junto a The Gospel Messengers. ¿Cómo es trabajar con ellos?

Hemos realizado muchos ensayos. Nuestro batería Akin Onasanya es el hijo de un ministro cristiano de Nigeria, y creció cantando e interpretando esta música. Hemos tenido diferentes coristas, que forman parte de la Fábrica de Gospel en Madrid. Nuestra antigua corista Astrid Jones está ahora actuando en el show de la historia de Tina Turner. Todos nuestros músicos son conocidos en su propio rito, y todos tienen algo maravilloso que ofrecer y ponen su alma en cada actuación.

¿Cómo le influyeron Elvis Presley y Martin Luther King? ¿Y en su música?

Elvis vivía cerca de la casa de mi tía en Memphis. Visité a su familia a los 5 años, poco antes de que comprara su gran mansión llamada Graceland. Mis grabaciones favoritas de Elvis son las de góspel. Elvis había estudiado los grandes cuartetos de Black Gospel y las armonías. Interpretamos una de esas canciones. Escribí una canción sobre conocer a Elvis llamada Christmas with the King. A Martin Luther King le dispararon en Memphis, cerca de la casa de mi abuela. La batalla por los derechos civiles estaba y sigue estando muy polarizada en Estados Unidos. Lo conocí en unos grandes almacenes muy brevemente cuando tenía 12 años, durante las compras de Navidad con mi madre, en un boicot que organizó en Birmingham Alabama. La música góspel siempre se cantaba durante las marchas y concentraciones para dar energía y fuerza a la gente que se enfrentaba a la cárcel, a las palizas y a la muerte, en esta batalla por la igualdad, por la que todavía estamos luchando en Estados Unidos y en todo el mundo. Hace poco descubrí que Paul McCartney escribió Blackbird sobre estos tiempos, que definieron a nuestras generaciones. Además, he interpretado y arreglado una versión musical del discurso I have a dream.

En su opinión, ¿cuál es el poder de la música?

Acabo de lanzar una canción que se llama Songs have a life of their own [Las canciones tienen vida propia]. La música tiene el poder de conectarnos con nuestros recuerdos, amores, triunfos, en formas que trascienden el tiempo, el espacio, las lenguas y las culturas.

Ha cantado con artistas como Stewie Wonder y Chuck Berry. ¿Qué significaron estas colaboraciones para usted?

Creo que Chuck Berry fue muy infravalorado, en su contribución a la música soul, rock y pop, un genio de la composición, uno de los más grandes de todos los tiempos. Su forma de tocar la guitarra sigue siendo imitada, yo actué con él en Reno (Nevada), en un concierto junto a muchas otras superestrellas legendarias. Estudié los estilos de piano de Johnnie Johnson, el pianista de Chuck Berry en sus grabaciones originales, e intenté conseguir el sonido que él quería. Chuck quedó muy impresionado y me dio un solo en casi todas las canciones del espectáculo. Fue una experiencia increíble trabajar con el creador del rock and roll. Sobre Stewie Wonder, estudié su música desde su primer éxito, cuando yo era un niño de 9 años. tenía todos los LP. Le conocí en el funeral de Mary Well, donde ambos tocamos junto con Smokey Robinson, Little Richard y muchas leyendas de la Motown, incluyendo a Berry Gordy, fundador de Motown Records, que acaba de recibir el más alto honor de los Estados Unidos de manos del presidente Biden. Actué con Stevie en el 90 cumpleaños de Hal David, el letrista de todos los éxitos de Burt Bacharach, yo estaba en el órgano y Stevie en el piano. Como cantante, intérprete, letrista, productor y defensor de los derechos humanos en todo el mundo, es uno de mis mayores héroes. En muchos de los LP de Stevies, él interpreta todas las partes, lo cual es algo increíble.