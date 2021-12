Definición: s. m. Dise daquel movemento cidadán de oposición ou enfrontamento á realización de certas actividades ou construcións percibidas como incómodas ou perigosas, sempre e cando estiveren na contorna inmediata dos fogares dos afectados. Procede do acrónimo en inglés NIMBY, Not In My BackYard (Non no meu patio traseiro) e non implica necesariamente a censura das actividades ou construcións en si mesmas, pero si na ubicación escollida. Esta acepción non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega.

Palabras e expresións relacionadas: SPAN, siglas de “Si, Pero Aquí Non”, sinónima de NIMBY. NIABY, acrónimo de Not In Anyone’s BackYard (Non no patio traseiro de ninguén), na que o movemento de oposición nimbista vai tamén contra as actividades ou construcións lesivas en si mesmas. BANANA, acrónimo de Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone (Non construír absolutamente nada en ningún lado preto de ninguén), sinónima de NIABY.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: Os termos NIMBY e Nimbyism foron popularizados nos anos oitenta polo británico Nicholas Ridley (1929-1993), quen fora secretario de estado de medio ambiente con Margaret Thatcher. Nimbyism (co seu equivalente nimbismo) pasou de ser utilizado pexorativamente polos gobernantes contra colectivos conservacionistas en xeral para, hoxe en día, ser usado para definir determinados comportamentos e accións cidadás sen ningún matiz negativo.

Por que está en voga esta palabra?: Tense aberto un interesante debate dentro do conservacionismo dalgúns países (p. ex. Estados Unidos e Reino Unido) sobre se o nimbismo é ou non é unha filosofía beneficiosa para a conservación do medio natural. Sen entrar a analizar os argumentos a favor ou en contra das estratexias nimbistas, está claro que o prototipo de NIMBY de hoxe en día, grazas ás experiencias compartidas nas redes sociais por outros colectivos, está deixando atrás ese (suposto) matiz pexorativo, e tornándose máis NIABY. A coordinación das accións dos NIABY con asociacións ambientalistas está a dar interesantes froitos na loita pola conservación da natureza non só a nivel local, senón a unha escala cada vez maior.