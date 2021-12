Esta es la idea: el dinero de papel, los billetes, facilitan la corrupción, el crimen, el terrorismo, la evasión fiscal; su eliminación en favor del dinero virtual y los pagos con tarjeta o teléfono móvil permite seguir el rastro del dinero y limitar y combatir la economía informal. Sin embargo, los bancos centrales emiten cada vez más billetes, los rediseñan incluso. Sobre la supresión del papel moneda lleva décadas reflexionando el economista y escritor Enrique Sáez Ponte (A Coruña, 1947), que fue directivo de Banco Pastor y presidente de Torres & Sáez. Recoge sus inquietudes en La energía oscura del dinero 2.1 (Editorial Europa).

En una tienda de ropa de la ciudad se lee este mensaje: Di adiós al papel, es hora del e-ticket. ¿Leeremos en un banco: “Di adiós a los billetes, usa dinero electrónico”?

Algunos bancos lo desearían. El papel moneda es un sistema de tratamiento muy caro. Para el que tiene que mover cantidades importantes de dinero, el sistema electrónico es más eficaz. Dinamarca es el único país del mundo que tiene un plan para prescindir por completo del efectivo, y Noruega y Suecia van en la misma línea. Y no lo hace solo para eliminar la economía delictiva, que allí no es muy grande, sino para que la economía sea más eficaz y las empresas funcionen mejor.

En 1994, cuando estaba en Banco Pastor, escribía “Matar el papel moneda para que no aflore toda la economía paralela”. ¿Nadie le ha secundado desde entonces?

La mayor parte de la gente está inmersa en unos hábitos que no se plantean que desaparezca el efectivo, ni siquiera la banca. Fui de los primeros en el mundo en pensar en estas cosas, en los años ochenta. En el libro recuerdo una cita de Concepción Arenal, que resume que además de los que se oponen a la educación de las mujeres, están los de la inercia. Hay mucha inercia y el dinero es uno de los hábitos más arraigados, y a las personas de menos formación les cuesta calcular, por lo que el dinero es un hábito difícil de cambiar. El catedrático de Harvard Kenneth Rogoff, que fue economista del FMI, escribió un libro en 2016, La maldición del efectivo, en el que propone su progresiva eliminación. No estoy solo, pero sabe a poco.

Ahora lo vuelve a escribir en su libro. ¿Es más necesario acabar con la economía sumergida?

Quiero crear un debate social a través de un libro fácil de entender, sin muchas citas. Me gustaría que se preocupara más la sociedad por este tema, porque hay bancos centrales imprimiendo dinero para la peor gente del planeta. Como ciudadano que vota y paga impuestos, me preocupa la ética pública.

Dice que los billetes se usan menos, pero se emiten más. ¿Por qué?

De ahí el título del libro, la alusión a la energía oscura. Mi planteamiento es el de Einstein: el universo se expande más deprisa que lo que las leyes físicas prevén en función de la masa que observamos en el espacio; es decir, tiene que haber una materia oscura que impulsa la expansión. Con el COVID ha sido mucho más obvio lo que llevaba ocurriendo desde hacía tiempo: la gente usa menos el efectivo pero se emiten más billetes. ¿De dónde viene la energía oscura? Claramente, de la economía informal, de la evasión fiscal y de la economía delictiva.

Que no es fácil probar.

Es difícil de investigar y medir. En cualquier caso, que subiera un 11% el valor de los billetes emitidos por el Banco Central Europeo cuando realmente se desplomó la retirada de efectivo, indica que el impulso de algunas formas nuevas de criminalidad necesitan el efectivo en gran escala. Sobre todo, el tráfico ilegal de personas procedentes de África.

¿No interesa que se vea esa energía oscura?

Efectivamente. Me preocupa más el lado delictivo que el lado fiscal. Porque el primero tiene más coste social: muertos, atracos, adicciones, esclavitud de personas. También hay una cierta delincuencia política. Aparte del terrorismo, que depende de esto, está la corrupción, la financiación de partidos con dinero B, lo que ha derivado en grandes juicios. Todo eso está ahí, y no interesa mucho tocar el tema. Hay prácticas de financiación que se basan demasiado en que no se detecte. Hay gente de bastante importancia, además del propio Banco Central Europeo.

¿Qué ventajas tendría la eliminación del efectivo?

Soy economista y hago una estimación conservadora: el PIB mejoraría un 8%. Las empresas que compiten con las que pagan menos impuestos no tendrían tanta desventaja ante las trampas de las demás. Y en espacios predominantemente femeninos, como el hogar o el cuidado de ancianos y niños, habría menos dinero B, más cobertura y menos sobreexplotación. Me parece más importante el impacto social: se podría vivir en un mundo más seguro, sin miedo a que te atraquen, con menos barrios marginales, con menos policía en las calles, sin terrorismo o muy poco. Si el dinero es transparente son difíciles de mantener las organizaciones financiadas irregularmente.

¿Está cerca o lejos el día en el que todo el mundo pague una barra de pan con el móvil y la tarjeta?

Yo lo hago, mucha gente lo hace. Con el confinamiento, una cadena daba un 2% de descuento si pagabas con tarjeta, al contrario que antes. El coste de la tarjeta se ha desplomado en los últimos 15 años, en parte porque la UE y la Defensa de la Competencia se han preocupado por que los bancos no tuvieran posiciones de dominio, y ahora la media de las comisiones es del 0,34%.

¿Qué acabará antes, el libro de papel, donde cuenta todo esto, o el dinero de papel?

Espero que el dinero de papel, porque ya no hace falta. El libro sigue siendo un objeto con mucho valor y ventajas. Como gallego que soy, quiero que nuestra madera siga produciendo papel.