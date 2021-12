La inexistencia de reuniones formales entre el Gobierno local y el BNG para diseñar o negociar el presupuesto de 2022 ha llevado al grupo nacionalista a trasladar a los socialistas las propuestas principales que defiende incluir en las cuentas. El portavoz, Francisco Jorquera, avanzó ayer que el BNG está dispuesto a “facilitar que haya unos nuevos presupuestos”, aunque aclaró que su posición “dependerá de que se cumplan ciertos criterios”. Estos son, explicó: compromiso con la creación de empleo y la reactivación económica, inclusión social y regeneración de los barrios.

Según Jorquera, las cuentas municipales deberían impulsar un plan de desarrollo de la comarca “frente a la desindustrialización”, así como promover un banco de locales vacíos para ofertarlos en alquiler. En otro ámbito, propone que un plan de inclusión social facilite el acceso a ayudas de emergencia o a la renta social, además de que recoja un banco de viviendas de alquiler a precio tasado y un plan que garantice el derecho a la vivienda, iniciativas que también ha demandado Marea Atlántica al Gobierno local en las reuniones que sí mantiene desde hace un mes.

Otros terrenos en los que el BNG hace demandas vinculadas al presupuesto son la cultura (creación de un Consello Municipal da Cultura), deportes (puesta en funcionamiento de instalaciones, como el campo de Eirís y el polideportivo de O Castrillón), medio ambiente (modernización de la planta de basuras de Nostián) y movilidad (revisión del mapa de líneas del autobús urbano).

Jorquera vincula las mejoras en los barrios de la ciudad a una partida de 15 millones de euros que, según el portavoz, el Gobierno local reservará para la adquisición de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para su posterior reordenación, de manera que demanda que esa inversión se dedique a los barrios. Jorquera expresó en otras ocasiones que su grupo no apoyaría el presupuesto si el Concello invertía en comprar los muelles, aunque ayer no aludió a esta condición, que según fuentes de la formación, es una “línea roja” que no acepta.

El portavoz nacionalista criticó la relación que mantienen el PSOE y Marea, que calificó de “estéril y paralizante” en la primera mitad del mandato y en la actualidad, cuando estas fuerzas “han excluido a los demás grupos” del debate sobre el presupuesto de 2022. Marea y el Gobierno local llevan semanas perfilando las cuentas, que, según avances hechos por cada uno, incluirá propuestas del grupo de la oposición en materia de urbanismo, vivienda y cultura.