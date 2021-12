La Casa de las Ciencias estrena una nueva exposición fotográfica, Ceos austrais, del divulgador Óscar Blanco Varela. La muestra se podrá disfrutar en la planta baja del museo municipal situado en el parque de Santa Margarita durante todo el 2022.

“La muestra está compuesta por nueve imágenes de gran formato tomadas en Australia, Namibia, Chile o Bolivia”, explica Blanco, que añade que en ella se pueden ver “constelaciones y estrellas que no se observan desde nuestra latitud”. “Esto se debe a que la Vía Láctea se encuentra en una posición que desde Galicia no se puede ver”, aclara Varela.

“En este trabajo”, adelanta Óscar Blanco, “hago un recorrido por mis más de treinta años de experiencia como fotógrafo de paisajes y cielos nocturnos. Al igual que me sucedió a mi cuando las vi por primera vez, la gente se asombrará con la belleza de las Nubes de Magallanes, la Constelación de Cruz del Sur, la nebulosa de Carina o el centro galáctico desde el desierto de Atacama”. Pero la exposición, como comenta su autor, también busca despertar las conciencias de los más jóvenes.

“Las nuevas generaciones no conocen lo que es un cielo limpio, libre de contaminación, ya sea por la contaminación o el exceso de iluminación de las grandes ciudades. No digo que las urbes se tengan que dejar a oscuras en su totalidad, ni mucho menos, pero no tiene sentido que, para disfrutar de un cielo puro, los coruñeses se vean en la obligación de desplazarse hasta la montaña ourensana o lucense, es una auténtica lástima”, lamenta el fotógrafo.

Asimismo, el socio fundador de la Agrupación astronómica coruñesa Io, que ha viajado por todos los continentes en busca de nuevos cielos estrellados y singulares eventos astronómicos, resalta que, en 2022, esta asociación cumplirá veinte años.

“La Agrupación astronómica coruñesa tiene un fin puramente divulgativo. Desde la ciudad atlántica podemos disfrutar de constelaciones y cuerpos celestes muy interesantes”, comenta Blanco, que avanza que la entidad prevé organizar actividades para celebrar su aniversario: “Veinte años, está claro, no se cumplen todos los días y desde la agrupación estamos trabajando con toda la ilusión del mundo para organizar veladas en las que la gente pueda gozar del cielo coruñés desde lugares singulares como el Monte de San Pedro, el parque de San Pedro de Visma o la Torre de Hércules. Esperemos que todo el esfuerzo tenga su recompensa, que la pandemia se porte bien con nosotros y nos deje llevar a cabo estas actividades, que encantarán a todos aquellos que quieran acompañarnos”.