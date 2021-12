Un misterioso ladrón anda suelto por Monte Alto. Así lo han hecho saber los vecinos del barrio, que han colocado carteles en la zona afectada. Lo curioso de la situación no es que haya un malandro de poca monta operando en el barrio, sino los objetos de los que gusta apropiarse nuestro amigo de lo ajeno. “A los que me robáis las plantas no os deseo ningún mal, ya bastante tenéis con aguantaros a vosotros mismos”, reza el primer mensaje. “Espero que los que os lleváis las macetas y adornos de Navidad sea para regalárselos a vuestras mamás”, completa el segundo a solo 500 metros del primero; una proximidad que sugiere misma autoría y un posible móvil. Seguiremos informando.