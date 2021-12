El teatro Rosalía de Castro inicia su Ciclo Principal los días 28 y 29 de enero con True West, de San Shepard, adaptada por Eduardo Mendoza y dirigida por Montse Tixé. Así es como arranca la programación de primer semestre del nuevo año, que presentaron este lunes el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, y el director del teatro Rosalía, Xosé Paulo Rodríguez, quienes insistieron en que “la cultura es segura y más necesaria que nunca”. Hasta el 4 de enero, los abonados ya pueden retirar sus entradas en el kiosko de la plaza de Ourense. Las nuevas altas se realizarán entre el 7 y el 10 de enero. A partir del día 13, saldrán a la venta las entradas sueltas.

La programación cuenta con trece obras teatrales, las diez representaciones habituales del ciclo y otras tres funciones que solo se representarán un día. Habrá, como anunció Xosé Paulo Rodríguez, obras para todos los gustos, desde thrillers a comedias pasando por historias de memoria histórica. Después de True West, con Tristán Ulloa y Jeannine Mestre en el elenco, llegará Moria, dirigida por Mario Vega, el 4 y 5 de febrero. El 11 de febrero, el cartel lo ocupa RIF (de piojos y gas mostaza), con Arantxa Aranguren, Néstor Ballesteros y Juanjo Cucalón, entre otros. Atocha. El revés de la luz, sobre la matanza de Atocha de 1977, está programada para los días 18 y 19 de febrero. El cuaderno de Pitágoras, de Carolina África, llegará al Rosalía el 4 y 5 de marzo. Es el regreso del Centro Dramático Nacional, “que llevaba años sin salir de gira”, apuntó el director del teatro.

La programación continúa con Tierras del Sud (12 de marzo), Eva contra Eva (18 y 19 de marzo), con Ana Belén en el escenario) y El diablo en la playa, con la que se celebrará el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo. La obra dirigida por Santiago Cortegoso, Smoke on the water, está prevista para el 8 y 9 de abril. Los dramas hitóricos de Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique Vi y Ricardo III se resumen en Erresuma. KingDom. Reino (22 y 23 de abril). As que limpan, de Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman, se podrá disfrutar los días 20 y 21 de mayo. Este primer semestre en el Rosalía se cerrará el 17 y 18 de junio con Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, que protagoniza Javier Gutiérrez.

Todas las funciones serán a las 20.30 horas los viernes y sábados, a excepción de Moria, que tendrá dos pases cada día, a las 18.30 y a las 20.30 horas. Los precios de los abonos van de los 57 a los 126 euros. Las entradas sueltas cuestan, en función de donde estén situadas, entre cinco, la más barata, y 26 euros, la más cara.