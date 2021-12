La Real Academia Galega custodia “la fotografía más antigua que existe en As Xubias”. Así la califica el investigador coruñés José Carlos Alonso, que explica que la imagen está datada entre 1880 y 1900. El autor de la imagen es Ezequiel Abente y Lago, médico del Cuerpo de Sanidad Militar, y que da nombre al hospital de la Ciudad Vieja.

“En este período, Abente y Lago pudo hacer esa fotografía. A mi entender, es la foto más antigua que hay de esta población”, destaca. Alonso se topó en la página web donde la Xunta cuelga los archivos culturales digitalizados. Tras teclear el nombre de A Coruña, se llevó una grata sorpresa. “Salieron en torno a 7.000 documentos. Entre tanto material encontré esta joya, que no se sabía dónde se había sacado”, recuerda.

Y es que la imagen “sólo estaba documentada con el nombre de la conocida familia” y “las fechas aproximadas de los años en la que se había tomado”, indica. Pero a la documentación le faltaba un dato, según José Carlos Alonso, “fundamental”. “En muchos archivos digitalizados falta el lugar. Es imposible que la persona que documenta las imágenes conozca todos los rincones de Galicia”, matiza, lo que complica “conocer la realidad de la imagen”. Pero para alguien “tan aficionado” a moverse por As Xubias, como confiesa ser Alonso, fue muy sencillo reconocer la localización.

“Suelo pasar mucho por esta zona. Abente y Lago tuvo mucho criterio al disparar apuntando al arenal porque te da toda la panorámica de la aldea de As Xubias”, indica. La fotografía, a parte de encontrarse disponible en el portal Galiciana, puede “verse en la sede de la Real Academia Galega, resalta.

José Carlos Alonso también cree haber encontrado otra instantánea de As Xubias de la misma época. “Me atrevería a decir que existe una fotografía coetánea a la de Abente y Lago en la que aparece un tren antiquísimo”, puntualiza. En palabras del investigador, “puede ser de los tiempos de esta misma foto” pero “apenas se aprecia nada de As Xubias”, relata. “En ella, se puede apreciar una esquina del Pazo de los Guyatt, una familia de origen inglés, por lo que se puede asegurar que hablamos de As Xubias”, resalta.

Edificaciones como esta verifican la relevancia que tuvo As Xubias en el crecimiento de A Coruña. “La importancia de As Xubias residía en el cruce de la ría, que ya ha celebrado más de 400 años de historia”, relata Alonso. En tiempos pretéritos, “los vecinos, por ejemplo, de Oleiros” en lugar de desplazarse “hasta el puente de O Burgo para llegar a Coruña cogían una lanchita que había en la ría”. El objetivo no era otro que abastecer a una urbe colindante en expansión. “A Coruña crecía y ya empezaba a ser un poquito menos autosuficiente”, explica el investigador.