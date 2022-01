Abur, adeu, bye, chau. Cuatro formas de decir adiós. Se pueden leer recortadas en color rojo en los cierres metálicos de los pequeños escaparates laterales de Chispas. Porque la singular tienda de la calle Barrera, en la esquina con la Estrecha de San Andrés, pone fin definitivo a una vida comercial de casi tres décadas al servicio de rockeros y moteros, de punks y mods, de góticos y heavies, de otras tribus urbanas y de cualquier clase de cliente. En todo este tiempo Chispas fue una tienda de ropa y complementos, de pines, chapas, adornos, banderas de países y con imágenes de grupos musicales, objetos de esoterismo, artículos sexuales… “un lugar de encuentro y libertad para toda la juventud alternativa y radical que en una ciudad como A Coruña estaba desatendida”, como le gusta subrayar a su propietario, Mario Zareceansky.

Este argentino de origen judío, nacido en Córdoba hace 78 años y asentado desde 1988 en la ciudad, adonde llegó con su mujer y sus dos hijos, anunció el traspaso de la tienda hace dos años, pero desde entonces nadie se animó a mantener vivo el negocio y Chispas continuó con su actividad. Zareceansky ofrecía su fondo de comercio, sus conocimientos —“hay muchos secretos en este sector”, presume—, aunque el posible sucesor quisiera trasladarse a un bajo de otra calle. Llegó la pandemia, y si alguna vez hubo interés en un cambio de propiedad, al final decayó. Ayer los 100 cien metros cuadrados del bajo de la Barrera, que cerró al público el último día de 2021, quedaron desmantelados.

Hoy le queda “la pena, la lástima” de que Chispas no tenga continuidad. “A mí, a mi edad, ya no me conviene seguir”, admite Zareceansky, quien, salvo por la ayuda de sus dependientes en estos treinta años, se ha encargado de gestionar él solo el negocio. Conserva “mucha mercancía”, que de momento ha guardado en un almacén a la espera de “canalizarla” y venderla, “que interés seguro que hay”. Y en adelante, dice, quiere dedicarse a “otros proyectos”, que vincula a su origen judío.

Chispas, que llegó a tener siete tiendas en Galicia, deja otro local vacío en el centro de la ciudad a la espera de que lo vuelva a ocupar otra aventura comercial, en el lugar donde una vez estuvo el templo de las insignias. “Al principio nos dedicábamos solo a vender pines, que llegaban de China, donde se fabricaban, y desde aquí distribuíamos por el norte de España. Después vendimos ropa y artículos variados que nos pedían gallegos de todas las partes del mundo y apoyamos causas sociales y a colectivos maltratados como las mujeres y la comunidad LGBT”, recuerda el que siempre fue su propietario.