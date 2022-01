A saxofonista Patricia Cadaveira (A Coruña, 1984) actúa hoxe ás 19.00 horas no teatro Colón co seu cuarteto Marés Sonoras (formado nesta ocasión polo vibrafonista Marcel Pascual Royo, o contrabaixo Pablo Pérez e o percusionista Miguel Cabana) como parte do ciclo Sons para un regreso, no que actúan antigos bolseiros da Deputación.No concerto tamén participa a pianista Rosalía Gómez-Lasheras, e mañá haberá outro recital á mesma hora e lugar coa guitarrista Ana Yáñez e a trompista Alma Sarasola e as súas agrupacións.

No concerto teñen autores do XVIII, como Boccherini, do XIX como Manuel de Falla ou Albéniz e outros aínda vivos, como Juan Durán. Creei Marés Sonoras con Marcel Pascual, que viña do jazz mentres que a miña formación era más clásica e contemporánea. Normalmente a música é máis limitada: cando é jazz é jazz, cando é clásico é clásico, pero quixemos fusionar ambos mundos. E tamén Cataluña, de onde era el, con Galicia, con Portugal, onde estabamos daquelas...Xurdiunos unha idea de sonoridade ibérica, e esa, para nós, vén de man de autores como Granados ou Falla. Iso xa nos situou no século XIX. Logo fomos explorando cara atrás, para recoller música tradicional, e, cara adiante, música contemporánea que reflictise esta sonoridade. No caso de Durán, a obra que escollemos é Habanera, un formato que se acolleu na Coruña, onde hai un festival delas. Que quixeron que xurdira desa mestura do jazz con música clásica e contemporánea? Algo que sentísemos propiamente noso, e que nos nacera. Aparte da miña formación, eu toquei nunha banda de música de Sada e teño contacto co repertorio tradicional galego. No conservatorio escoitamos formación clásica, e sempre se vai a repertorio de fóra. Esa música é clave, pero nós queriamos buscar algo máis: traer esa música dunha forma nosa, reinterpretar, explorar novo repertorio e traspasar fronteiras. Estas músicas chegan á poboación xeral? Fixen un mestrado investigando os elementos escenográficos vencellados ao repertorio contemporáneo para saxofón, o cando digo contemporáneo refírome ao de enfoque máis vangardista. E a este tipo de concertos, de música contemporánea e máis académica, só viñan saxofonistas. No conservatorio escoitaba este tipo de repertorio, que marca as liñas actuais, pero dábame pena que non o viñera a velo moita xente. De aí saíu a motivación de buscar outro tipo de ideas en Marés Sonoras, e explorar un repertorio que se achegue máis á poboación xeral. Creo que é máis asequible, que é un termo medio en relación algo más puro ou académico, e que fai a labor de enganchar a novos ouvintes. Tamén fan improvisación. Iso creo que tamén o fai máis dinámico e máis apetecible. Os nosos temas teñen elementos jazzisticos, hai algunhas seccións con improvisación e traballamos con moita liberdade: por exemplo, adaptamos temas de piano para cuarteto. Publicaron en 2019 Sueños ibéricos. Sacarán outro disco? Estamos empezando a valorar cal é o paso seguinte. Coincidiunos sacar ese CD, no que hai unha recollida do traballo desde que nacemos en 2016, e quedounos a espiña de tocar máis en directo porque tras sacalo se pechou todo. Agora xa empezamos a pensar en novas ideas, pero sen definir. Ao que optaremos será a facer máis músicas orixinais. Tocarán unha peza que compuxo vostede, Gumersindo e Erundina. É unha homenaxe aos meus avós. O meu avó, aínda que non se dedicou á música, adorábaa. Sempre nos cantaba na casa e cantabamos moito con el. Quixen facer unha pequena homenaxe á tradición oral, e ao importante de cantar desde pequenos e que non se perda, con inspiración galega. Xurdiu unha pequena melodía que foi crecendo e que adaptamos a esta formacion. Vostede empezara a estudar música na Coruña, rematou en Aragón e logo foi a Portugal coa bolsa. Que achegou formarse en diferentes sitios? Foi fundamental; tamén estiven un ano en Asturias. Necesitei mudar de sitio e ambiente. Ás veces é importante coñecer outros profesores e outras dinámicas, por curiosidade vital.