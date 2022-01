La compañía Vueling ha retirado de la venta de su web los enlaces de Alvedro con Tenerife Norte, Gran Canaria y Mallorca. La aerolínea alega que está pendiente de la evolución de la variante ómicron del coronavirus para definir su oferta en A Coruña no solo durante este mes sino también en los venideros. Si bien Vueling había incluido estos destinos en su oferta para el invierno de 2022, ahora los ha retirado de la venta de su página web, al menos, durante esta sexta ola. La aerolínea no ofreció ayer más información sobre estos cambios en la parrilla, salvo que están condicionados por la pandemia, a pesar de que no se han impuesto restricciones en la movilidad.

Esta eliminación de las conexiones ofrecidas por Vueling en A Coruña llega después de que el Consorcio de Turismo lanzase un concurso público para que las aerolíneas operasen destinos desde Alvedro, al que Vueling se presentó en solitario para operar las rutas internacionales de París y Londres en conexión con Gatwick. El Consorcio de Turismo adjudicó a Binter la conexión con Gran Canaria a partir de abril, un enlace que ya había empezado a operar a finales del año pasado sin apoyo municipal. Volotea fue la única aerolínea que se presentó para operar las conexiones a Málaga y Valencia. Vueling incorporó Tenerife Norte y Gran Canaria en 2014 a la parrilla de Alvedro; Palma de Mallorca, en 2018 y Sevilla en 2010, tras la fusión con Clickair. La aerolínea y el Consorcio de Turismo tenían un convenio antes de la pandemia, por el cual Vueling operaba destinos como Londres, en el aeropuerto de Heathrow, Barcelona y Sevilla. Ese acuerdo se rompió al no poder hacerse cargo la compañía de la operativa y empezó a programar destinos sin contar con dinero municipal por la promoción de la ciudad. El año pasado, Vueling decidió duplicar algunas de las rutas que ofrecía en Alvedro también en Lavacolla, como Valencia y Bilbao. La compañía alegó entonces que eran decisiones que respondían a su estrategia comercial y que todos los escenarios estaban abiertos, tanto que Alvedro se quedase con estas rutas, que lo hiciese Santiago o que se siguiesen operando en los dos aeródromos. Para entonces, ya había llevado a Santiago otras rutas, como Londres —aunque desde el Rosalía de Castro volaba a Gatwick y no Heathrow— y Sevilla. La plataforma de apoyo a Alvedro, Vuela Más Alto denuncia que “Vueling se apaga en Alvedro” y asegura que “preocupa” que las rutas que han sido “esencia del aeropuerto durante lustros” queden ahora “mermadas” con la pandemia y pone como ejemplo Sevilla y Londres que movían antes de la irrupción del coronavirus 200.000 pasajeros cada año. El grupo municipal del PP reclamó ayer “una reacción inmediata” al Gobierno local para “para evitar el desmantelamiento de Alvedro”.