"Nuestro compromiso es total", ha contestado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la pregunta de cómo y cuándo se solucionará el tema de las compensaciones a los mariscadores afectados por el dragado de la ría de O Burgo. Lo hizo en la que fue la visita oficial a las obras de regeneración del estuario, de las que ya se han iniciado sus trabajos previos. Las obras comenzarán en unos diez días. "Hemos estado viendo el mejor modelo para, en su caso, salir a responder económicamente, pero el expediente lo tiene que tramitar la Xunta y seguro que lo resolveremos rápidamente", ha relatado la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha asegurado que, en una obra de más de treinta millones de euros, "no se puede olvidar de esa pequeña cuantía adicional para poder acompañar a las personas que ven limitada su actividad durante la duración de la obra".

"Confío en que muy pronto esto pueda estar resuelto y de común acuerdo entre las dos administraciones", sentenció Ribera.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que acudió esta mañana al acto, mostró su "disposición" de cerrar un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de que los mariscadores puedan cobrar las compensaciones que les correspondan por el cese de su actividad en O Burgo. "Si me dicen mañana, mañana, si me dicen el domingo, pues el domingo", relató Quintana, que aseguró que necesitan firman un convenio por el cual el ministerio haga llegar a la Xunta una partida presupuestaria, que la Consellería se encargará de hacer llegar a los 78 mariscadores afectados por el dragado.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 26 meses, se encargarán de sanear el estuario, tratando más de medio millón de metros cúbicos de lodos, y están cofinanciadas por fondos europeos. Ribera incidió en que es el proyecto "más ambicioso y complejo" de los que ha desarrollado el Ministerio y confió en que esta actuación suponga "un antes y un después".