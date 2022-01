“Cuando era necesaria la Chave para descargar el certificado, la gente empezó a venir a las farmacias a obtenerlo sin limitación de número. Como yo estoy en el centro del ocio nocturno, los viernes y sábados se me juntaban pandillas de gente joven, una detrás de otra, que se lo olvidaban en casa”. Patricia Rivera, titular de la Farmacia Obelisco, emplazada en plena calle Real, decidió cobrar 1,50 euros la impresión del certificado en su botica, tras consultar con el Colegio Farmacéutico si podía hacerlo. Un precio que considera “simbólico y disuasorio” para evitar que su oficina se colapsase de gente que demandaba este servicio. “El fin de semana hay menos personal, que está para atender otras cosas. Un día de concierto se juntan aquí 100 personas”, recuerda.

Su decisión ha suscitado reacciones encontradas y, frente a los que sostienen que “una farmacia no es una copistería”, hay quien critica la medida. Ella defiende su postura. “Una persona me puso una denuncia en Consumo porque le parecía inmoral. Consulté al Colegio Farmacéutico y me confirmaron que eso es a criterio de la farmacia”, asegura Rivera, que matiza que la tarifa no aplica a personas mayores o que tengan dificultades para acceder a la aplicación del Sergas desde sus teléfonos móviles.

El Colegio Farmacéutico. que ayer evitó referirse a este caso concreto, explicó, tras la polémica, que las farmacias expiden, a día de hoy, dos tipos de documentos. Por un lado, el certificado de vacunación, de recuperación y de resultado negativo de PCR realizada por el Sergas, un servicio que las farmacias prestan de manera voluntaria. El Colegio aclara que este certificado es “gratuito, en lengua nacional e inglés”. Por otro lado, los dispensarios “adheridos voluntariamente” , certifican los resultados de un test de autodiagnóstico realizado en presencia del farmacéutico. “Se trata de un servicio remunerado”, aclaran, mediante el cual el usuario adquiere el test, lo realiza en la propia farmacia siguiendo las indicaciones del farmacéutico, y se le expide un certificado si es negativo.