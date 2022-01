Las cuentas municipales de 2022 no reservarán una partida de 15 millones de euros para que el Concello adquiera el 75% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo. Así lo confirmó ayer en el pleno el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, durante el debate de la moción del BNG que se oponía a esta iniciativa y defendía el destino de esos fondos a inversiones en los barrios. Fuentes municipales explicaron posteriormente que la postura del Gobierno local se fundamenta en que el protocolo que negocian Concello, Autoridad Portuaria y Xunta para adquirir los dos muelles todavía no está cerrado y que por lo tanto se desconoce la aportación que realizará cada administración.

Frente a la pretensión del Gobierno gallego de hacerse con el 51% de los dos muelles, el Ejecutivo municipal replicó con la propuesta de adquirir el 75% mediante la inversión de 15 millones. Villoslada informó además de que el Concello trabaja en la creación de un ente público dirigido a gestionar los terrenos portuarios que queden liberados. Según el responsable de Urbanismo, el objetivo municipal es que el Concello tenga “el mayor peso posible” en ese organismo

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera exigió que se materialice esa iniciativa para evitar que el Gobierno central utilice la excusa de que la deuda de 400 millones de la Copa del América no se condonó al Puerto de Valencia, sino al consorcio que gestiona los terrenos donde se celebró y así pueda aplicar la misma solución en A Coruña.

Frente a las alusiones de los nacionalistas y Marea Atlántica a otros puertos en los que se cedió suelo a sus ayuntamientos de forma gratuita, Villoslada recordó que en ciudades como Pasaia y Almería no es necesario pagar un puerto nuevo, como ocurre en A Coruña con punta Langosteira.

Jorquera destacó sin embargo que el puerto exterior fue construido por una decisión estatal y que, en su opinión, la ciudad no tiene por qué hacerse cargo del pago de ese proyecto. “Se nos pide realismo pero la realidad es que ya hay un uso público de los muelles sin necesidad de pagar por ellos”, destacó María García, la portavoz de Marea, en referencia a las actividades que ya se realizan en ese lugar, por lo que consideró que la decisión de utilizar esos terrenos “depende de la voluntad de la Autoridad Portuaria” y que ni siquiera es necesario desafectarlos.

Pero Villoslada defendió posteriormente en respuesta a una pregunta de la propia García sobre este asunto que las propuestas de movilidad y de implantación de empresas del sector marítimo que se prevén para los muelles precisan que estos sean desafectados de la actividad portuaria y luego integrados en la ordenación urbanística.

La moción del BNG fue aprobada con los votos de esta formación, los de Marea Atlántica y el de la concejal no adscrita Isabel Faraldo, mientras que PSOE y PP se abstuvieron. La portavoz de este último grupo, Rosa Gallego, estimó que la iniciativa no contaba con ninguna novedad con respecto a las aprobadas anteriormente por la Corporación y atribuyó su presentación a la “luna de miel” por la que a su juicio pasan las relaciones entre PSOE y Marea por la negociación del presupuesto de este año. Gallego atribuyó los “únicos avances” presupuestarios sobre los muelles a la Xunta por reservar 20 millones para este fin y reclamó a la alcaldesa que informe sobre sus gestiones para conseguir la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria y que explique a todos los grupos municipales “por qué quiere pagar el 75% de los muelles y qué quiere hacer con ellos”. También exigió la portavoz del PP que el Gobierno local no presente el presupuesto en el pleno sin la garantía de que será respaldado por Marea Atlántica.