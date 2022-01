Tras más de diez años de trámites ambientales, se produjo ayer el acto simbólico de inicio de las obras de regeneración de la ría de O Burgo, que comenzarán dentro de diez días, después de que se acaben las labores previas de replanteo de la zona. A pesar de los diez años que pasaron desde los primeros contactos entre administraciones para la puesta en marcha de este proyecto, el inicio de los trabajos llega sin que esté cerrado el acuerdo para hacer frente a las indemnizaciones de los 78 mariscadores que, durante los 26 meses que durarán las obras, verán interrumpida su actividad en el estuario.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que visitó ayer la ría para dar el pistoletazo de salida a las obras, aseguró que el Estado estaba dispuesto a financiar estas ayudas pero que tendría que ser la Xunta la que las tramitase, ya que el ministerio no tiene las competencias de marisqueo y pesca y no hay encaje legal posible para que su departamento le entregue directamente el dinero a los damnificados por las obras.

“Nuestro compromiso es total”, contestó ayer Ribera, a la pregunta de este diario de cómo y cuándo se solucionará el tema de las compensaciones a los mariscadores. “Hemos estado viendo el mejor modelo para, en su caso, salir a responder económicamente, pero el expediente lo tiene que tramitar la Xunta y seguro que lo resolveremos rápidamente”, relató la vicepresidenta tercera del Gobierno, que aseguró, además que, en una obra de más de treinta millones de euros, “no se puede olvidar esa pequeña cuantía adicional para poder acompañar a las personas que ven limitada su actividad durante la duración de la obra”.

“Confío en que muy pronto esto pueda estar resuelto y de común acuerdo entre las dos administraciones”, sentenció Ribera.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que acudió también al acto, mostró su “disposición” a cerrar un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de que los mariscadores puedan cobrar las compensaciones que les correspondan y que, con ese objetivo, le mandó una carta este martes al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para zanjar este asunto, ya que la Xunta se comprometió a suspender los planes de explotación de los mariscadores y su intención es que cuenten ya con un plan social que les ampare. “Si me dicen mañana, mañana, si me dicen el domingo, pues el domingo”, contestó Quintana, que aseguró que necesitan firmar un convenio por el cual el ministerio haga llegar a la Xunta una partida presupuestaria, y que, entonces, la Consellería se encargará de repartirla entre los afectados.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 26 meses, se encargarán de sanear el estuario, tratando más de medio millón de metros cúbicos de lodos, y están cofinanciadas por fondos europeos. Ribera incidió en que es el proyecto “más ambicioso, complejo e innovador” y también “el primero de estas características” que hacen en el ministerio y confió en que esta actuación suponga “un antes y un después”, ya que, con ella, se pone punto final a años de contaminación, tanto de fecales, por la creación de núcleos urbanos, como industriales, por la presencia de factorías, como la antigua Cross, de fertilizantes, que vertía directamente a la ría.

El jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil, fue el encargado de explicar cómo se ejecutarán las obras y de adelantar que se iniciarán en diez días. Fueron adjudicadas por 32,2 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas liderada por Acciona y fueron más de cuarenta los informes que se solicitaron para conformar el proyecto final de ejecución, en el que se tuvieron en cuenta alegaciones para proteger la planta acuática Zostera noltii, que es una especie amenazada, y que incluye la ampliación del paseo marítimo, que unirá Cambre y Oleiros.

Eimil comentó que las obras se realizarán partiendo de las aguas interiores, que son las más contaminadas y que irán hacia las exteriores y que, cuando se terminen de dragar los más de 500.000 metros cúbicos de lodos —de los cuales 147.000 son tóxicos y tendrán que estar confinados y 223.000 se depositarán en un punto de vertido— se ampliarán los bancos marisqueros para mejorar su productividad y también se hará un aporte de arena a la playa de Santa Cristina, para corregir su merma.

En 2022 se retirará parte del marisco de las zonas interiores y se construirán los recintos de confinamiento. En 2023 se abrirá el canal de Santa Cristina para recuperar la playa y se ejecutará el dragado de la zona más exterior del estuario. Durante los 26 meses que duren las obras se realizarán controles de calidad para comprobar que no se produzcan problemas de contaminación y, después también, durante dos años más.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Felipe Canosa, que ayer asistió al acto, aseguró que el de ayer era un día importante, aunque, para ellos, estaba incompleto, ya que no se había cerrado todavía el tema de sus compensaciones.

Al acto asistieron también los alcaldes de Oleiros, Ángel García Seoane, el de Cambre, Óscar García Patiño, y también el de Culleredo, José Ramón Rioboo, también el delegado del Gobierno, José Miñones, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Rioboo, y también el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que destacaron la importancia de esta actuación, tantas veces demandada.

“Es una iniciativa que desde hace mucho tiempo se sentía como una obligación”, comentó la ministra que, además, incidió en que hace años no se prestaba atención a la importancia de los mares y de las rías. “Son espacios vivos, ricos y que ofrecen riqueza”, sentenció.

El impulso para la regeneración del estuario lo dio Europa, en febrero de 2013, cuando una delegación de la Comisión de Peticiones, a solicitud de la Cofradía de Pescadores y de la Plataforma para a defensa da ría do Burgo —y con la mediación de la representante del BNG en Europa, Ana Miranda— visitó el estuario y urgió a Xunta y Estado a limpiar la ría. También aceleró los plazos para que se hiciese realidad este proyecto, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica solicitó que se cambiasen unos criterios con el objetivo de que esta obra pudiese estar cofinanciada por Europa con cargo a los fondos Feder 2014-2020.