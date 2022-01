Las críticas lanzadas por el Partido Popular al Gobierno local por la exclusión de partidas para la compra de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo en el presupuesto municipal que aún se está elaborando llevaron ayer a la alcaldesa a exigir a esa formación y a la Xunta que no intenten obtener rédito político de esos terrenos. En declaraciones a Radio Coruña, Inés Rey reclamó a ambos que no hagan “regates cortos y ruido” en un asunto que calificó como de gran trascendencia para la ciudad y reiteró que la ausencia de fondos para la adquisición de los muelles se debe a que el protocolo con Xunta y Autoridad Portuaria para esa operación no está cerrado y se desconoce qué cantidad debe aportar cada una de las administraciones.

Tras la propuesta del Gobierno gallego de adquirir el 51% de la propiedad de ambos muelles mediante el pago de 20 millones, el Gobierno local replicó con una oferta de 15 millones por el 75% del valor, lo que dio paso a una negociación que todavía está pendiente de que concluya.