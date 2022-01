Definición: s. f. Proceso polo cal se ocupa total ou parcialmente un territorio con plantacións de eucaliptos. NOTA: esta verba non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Plantación forestal, cultivo dunha especie arbórea. Monocultivo, sistema de produción agrícola que consiste no cultivo dunha soa especie vexetal (figura no dicionario da RAG). Deseucaliptización, antónimo de eucaliptización (esta verba foi escollida como Palabra do Ano 2018 polo Portal das Palabras).

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: A eucaliptización é, segundo varios colectivos ambientalistas, unha das actividades máis nocivas sobre o medio natural galego. Cómpre sinalar que as árbores do xénero Eucalyptus son orixinarias de Australia e Nova Guinea, e que foron introducidas con fins ornamentais e farmacolóxicos no século XIX en Galicia, para logo ser fonte de polpa para a fabricación de papel e de madeira para estruturas. Xa a comezos do século XX comezou a eucaliptización dalgunhas áreas de monte das Rías Baixas, Ortegal e A Mariña, que se ampliarían durante o franquismo (e despois deste) a toda a Galicia occidental e septentrional ata chegar ás 36.384 hectáreas de masas puras de eucaliptos en 1986 (máis 185.678 “mixtas” con outras especies), segundo o Plan Forestal de Galicia de 1992. Neste plan fixábase un modelo de monte que limitaba a un máximo de 245.654 as hectáreas de eucaliptos para 2032. Esta cifra considerouse excesiva por parte da Federación Ecoloxista Galega (FEG) e outras asociacións, quen criticaron este plan e subliñaron, xa daquela, a necesidade de conservación da biodiversidade e dos ecosistemas protexidos, así como a sostibilidade das masas verdes galegas.

Por que está en auxe esta palabra?: Comezamos 2022 con case unha quinta parte do territorio galego (arredor de 600.000 hectáreas) ocupadas a día de hoxe con eucaliptos, segundo afirman en prensa varias fontes do ecoloxismo galego. Esta cifra aumenta día a día, incluso estando vixente unha moratoria ás novas plantacións ata o final de 2025. Colectivos ambientalistas e cidadáns veñen protestando desde hai anos por esta eucaliptización crecente en Galicia e territorios veciños, realizada de xeito irregular en milleiros de hectáreas. Apuntan que a eucaliptización está a causar unha acelerada perda de biodiversidade, unha degradación da calidade da paisaxe e do solo, unha merma nos mananciais e un aumento do risco de incendios graves, como o acontecido en Pedrógão Grande (Portugal) en xuño de 2017.