La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al artista coruñés Enrique Tenreiro de los delitos contra la libertad de conciencia, profanación y daños en tumba de los que fueacusado por pintar una paloma de la paz sobre la tumba de Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos el 31 de octubre de 2018. Tenreiro había pintado también la frase "Por la libertad" sobre la lápida y gritó durante el acto que su acción estaba motivada "por la libertad de los españoles. La Fiscalía solicitaba para él un año de prisión, mientras que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos reclamaba que la pena fuera de dos años.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera que Tenreiro no ofendió los sentimientos religiosos de quienes se hallaban en el templo porque para que se produzca ese delito es necesario actuar con "violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiendo, interrumpiendo o perturbando los actos, funciones o ceremonias" , lo que los magistrados entienden que no ocurrió. También tienen en cuenta que en ese momento no se celebraba una misa y que la frase que escribió y la que gritó "en modo alguno iban en contra de las creencias religiosas de los que allí pudieran estar presentes".

Otro aspecto del fallo judicial destaca que el lugar donde se cometieron los hechos no es "una iglesia o lugar de culto cualquiera, sino la basílica donde se encontraba la tumba de Franco y está claro que iba contra su presencia en el lugar y no contra los sentimientos religiosos de los allí asistentes". Igualmente se descarta la existencia de profanación de la tumba porque "no se aprecia que haya existido una profanación o violación de la tumba de Franco con un ánimo de faltar al respeto debido a los muertos", y añade que la finalidad del acusado "no era la del vilipendio de su persona como tal, sino la de expresar una idea sobre su presencia en el lugar, sin que concurra un ánimo de ultraje".

Uno de los magistrados emitió un voto particular en el que estima que Tenreiro debió ser condenado por profanación de la tumba poque interpreta que quiso ofender la "memoria del difunto Francisco Franco, así como los sentimientos religiosos de las personas allí congregadas".

"Es una alegría muy grande", manifestó hoy Tenreiro tras conocer su absolución. "Hay más democracia en España de lo que yo creía, los jueces son un poco más demócratas de lo que yo creía, no hay tanto franquismo en la cosa judicial, hay mucho pero ha prevalecido la democracia y la cordura". Destacó que los jueces hayan entendido que la presencia de la tumba de Franco en un templo es un caso excepcional y afirmó que la sentencia revela que España "empieza a ser un país europeo de verdad y se va enterrando el franquismo de una vez"

Sobre la posibilidad de que la sentencia se recurra, se mostró convencido de que se hará y que "sería un chasco que se perdiera".Afirmó sentir "una alegría grande", pero no tanto por su situación personal sino "porque no podía ser que tuviéramos un dictador metido en un mausoleo y que fuera la gente allí a rezar con el brazo en alto, había que erradicarlo de este país porque no podía seguir pasando aquí"..