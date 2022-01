La Fundación Barrié acoge, en primicia para España, la exposición Textiles de Artistas, producida por el Fashion and Textile Museum de Londres, museo fundado por la diseñadora británica Zandra Rhodes en 2003 y actualmente parte del Newham College of Further Education. La muestra ofrece un recorrido por la historia del arte del siglo XX a través de tejidos diseñados por artistas de primera línea, con ejemplos singulares que se insertan en algunos de los principales movimientos artísticos: fauvismo, cubismo, abstracción, surrealismo y pop art.

La exposición se inaugurará el 12 de marzo y estará abierta al público hasta el 19 de junio. La entrada será gratuita. Entre los artistas figuran nombres como Pablo Picasso, Raoul Dufy, Salvador Dalí, Henri Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore, Fernand Léger, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Joan Miró, Andy Warhol y Alexander Calder. De forma exclusiva, la exposición que se presenta en la Fundación Barrié cuenta con una selección especial de piezas de artistas y diseñadores del siglo XXI: telas de Howard Hodgkin para Designers Guild, textil diseñado por Zandra Rhodes para Valentino y textil-vestimenta y film de Sterling Ruby, así como un tapiz de gran formato de Damien Hirst para HENI Editions y pañuelo en colaboración con Alexander McQueen, obras cedidas por los propios artistas. “Esta exposición de artículos de moda y telas decorativas singulares producidos por distintos artistas viene a subrayar la cualidad que poseen los tejidos como medio para combinar el arte y la producción en serie. Con obras de Dufy, Dalí, Miró, Picasso y Warhol que se han descubierto en fechas recientes, confiamos en arrojar luz sobre la práctica artística de mediados del siglo XX”, dice el jefe de exposiciones del Fashion and Textile Museum, Dennis Nothdruft.