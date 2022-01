La periodista Viruca Yebra hace un repaso a tres décadas de historia de Europa en su libro La última condesa nazi para hablar sobre el destino de los jerarcas nazis y de la creación de la glamurosa Marbella. Para ello, se ha empapado de historias reales, de secretos de muchas mujeres que la han deslumbrado. El jueves, día 20, presentará su obra en el Náutico (20.00 horas) junto al catedrático de literatura comparada de la Universidade da Coruña, José María Paz Gago, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña, Doda Vázquez.

Hay muchos libros sobre nazis y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene el suyo de diferente?

Esta no es una historia de nazis. Es una historia de las personas, de qué pasa con la gente después de la guerra. No cuento cosas de nazis y las barbaridades que hicieron. Hablo de una mujer que no es nazi, pero sí la consideran, porque está casada con un comandante del ejercito de Hitler. Su cuñado es un nazi conocido. Ella no es nazi y se va a descubriendo a lo largo de la novela. También hablo de qué pasa con los judíos y los hijos de los judíos que murieron en el holocausto. Cómo crean su vida después de eso. Es otro de los enigmas de la novela. Todo ese mundo que hay después de la guerra existe, y muchas veces se tapa porque no está bien visto. Yo quiero saber qué pasa con toda esta gente el día después.

¿Cómo es su protagonista, Clotilde?

Es una mujer que vive cómodamente, en su castillo. Pero, con la llegada de los soviéticos, tiene que dejarlo, irse. Se convierte en una leona para luchar por ella y por los suyos. Le va sonriendo en la vida, pero nada es lo que parece. Parece que va a tener un estatus mejor al que tenía, pero la vida no es tan bonita como uno espera. Ahí están las peripecias, sus amores, desamores y sus decepciones. Porque los ricos también lloran, como suele decirse. Muchas personas nos podemos ver reflejadas en sus vivencias. Ni la riqueza, ni la posición, ni la belleza le dan la felicidad. Tiene que cargar siempre con la soledad.

Se ha entrevistado con muchas personas para crear esta obra. ¿Cómo fue el proceso?

Sí, es el making off. Cuando caminaba por Marbella, siempre veía un personaje típico: una señora mayor, casi siempre sola y muy arreglada, incluso con ropa deportiva. Y yo pensaba “cómo me gustaría saber que ha sido de esa mujer”. Y lo hice. Empecé a investigar. Llamé a varias mujeres y las entrevisté. Así llegué al tema de los nazis. Todo esta basado en hechos reales. Lo que le pasa a mi protagonista, le ha pasado a gente. Son mezclas de historias que me han contando. Una vez fui a un cóctel y me dijeron que podía entrevistar a la anfitriona, que iba a ser muy interesa. La mujer había sido secretaria de Marlene Dietrich. Me di la vuelta y me puse a hablar con ella.

En alguna de esas entrevistas, ¿sintió la soledad que transmite en sus páginas?

Sí. De la entrevista con la primera Clotilde, salí muy triste, porque no me había aportado nada. Pero cuando estaba en casa y la leí, me di cuenta que me había dado lo más de los más: la esencia de las personas a las que la vida no les sale tan bien como esperaban. Esa soledad de no tener un amor, de no tener unos hijos al lado o de que los amigos estén lejos. Es una pena. Esa persona que puede ir a cenar al sitio más glamuroso que existe y con la mejor ropa, pero que cuando se va a su casa, está sola. Es una tristeza.

Londres, Nueva York, Marbella... ¿Por qué elegir esos escenarios?

Tienen mucha relevancia. La gente de la alta sociedad está de un lado para otro y yo quería contar esa vida. A pesar de que en España había una dictadura, gente bohemia, artistas y creativos se instalaron en Marbella, donde se creó una sociedad muy singular.

Del glamour de los 70 a sede del crimen organizado.

Se perdió el glamour, todo cambia, pero en Marbella el crimen organizado no existe porque entonces las grandes fortunas no vendrían aquí. Nadie se compra una villa de lujo de 30 millones de euros si día siguiente se le va a devaluar. Sí ha habido ajustes de cuentas y asesinatos, pero eso ya no se ha vuelto a hacer.