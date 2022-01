El turismo cultural es el “gran eje de atracción turística” de la ciudad para este año, recalcó este mediodía la alcaldesa, Inés Rey, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Dentro de ese ámbito, añadió, A Coruña se abre en 2022 a las grandes citas musicales y propone el estadio de Riazor como “el gran escenario” de un concierto o macroconcierto internacional. La idea no es nueva, la adelantó el Gobierno local en febrero de 2020 como parte del programa Xacobeo Cidades, por el cual la Xunta convocaría un concurso entre las promotoras para contratar a los artistas. De momento el Concello no aporta detalles sobre la organización del evento, que no tiene cartel ni fechas definidas, aunque su intención es que este mismo verano se pueda celebrar algún concierto en el estadio.

A través de un vídeo que ya se ha difundido en el sector musical en más de un idioma, el Concello promueve las ventajas de la ciudad y de Riazor (ubicación, capacidad, diseño, servicios) como lugar adecuado para atraer una gran cita musical, aunque no la vincula al Xacobeo. El pasado verano el Gobierno local anunció también la celebración de un festival en el estadio, Abanca Riazor Live, con artistas como Nicky Jam, Hombres G, Iván Ferreiro y Kase.O, entre otros, que finalmente fue cancelado. En relación con el estadio y su principal ocupante, el Deportivo, la alcaldesa informó de que allí adonde vaya el autobús del equipo coruñés exhibiría en adelante en su carrocería lateral la imagen de la ciudad y de la Torre de Hércules como atractivos turísticos. Para ello, la expedición del Concello en Fitur se desplazó ayer en el autobús, al que también se subió el exjugador deportivista Fran, con paradas en la plaza de Colón y en la Puerta de Alcalá. Inés Rey avanzó las actuaciones musicales previstas ya para 2022, algunas confirmadas desde hace semanas o meses, otros nuevas, como la del colombiano Camilo el próximo 23 de julio en el Coliseum. El mismo recinto será escenario de los conciertos de C. Tangana (26 de febrero), Fito & Fitipaldis (18 y 19 de marzo), Van Morrison (29 de marzo), Leiva (30 de abril), Alejandro Sanz (22 de junio), Joan Manuel Serrat (8 de julio) o Malú (17 de septiembre). En octubre también tendrá lugar parte del Resurrección Fest. Además, el teatro Colón programa conciertos de Nacho Vegas (11 de febrero), Quique González (26 de marzo) y Coque Malla (8 de abril). Además de estas citas culturales también habrá música en las fiestas de María Pita y en el Noroeste en agosto, cuyos carteles aún no se conocen, y en el Fanzine Fest de música electrónica y experiencias audiovisuales en diciembre. La Orquesta SInfónica de Galicia celebrará sus 30 años con más de medio centenar de conciertos, incluidos seis estrenos. La regidora expuso en el stand de Galicia en Fitur el resto de apuestas del Ayuntamiento en el ámbito turístico para este año, que había avanzado el día anterior en el Palacio de Santa Bárbara. Entre ellas están dos festivales por la diversidad sexual, el Corufest del 17 al 29 de mayo y el Atlantic Pride del 3 al 10 de julio; la exposición María Casares, actriz océano en mayo; la Feria Biocultura; el Encuentro Mundial de Humorismo; el congreso Mundos Digitales; y el Fórum Gastronómico. Rey avanzó que la ciudad se preparará para el año Picasso 2023 con un adelanto de actividades relacionadas con la etapa coruñesa del pintor y ensalzó distintos valores y “fortalezas” con los que promocionar la ciudad: gastronomía, hoteles, ocio, infraestructuras para la celebración de congresos. También destacó que en el 2022 “la ciudad volverá a ser la capital de las mujeres y de la igualdad”. Como también señaló el martes, destacó que la digitalización y la sostenibilidad son ejes estratégicos de la política turística del Ayuntamiento. En este sentido dijo que la ciudad aspira a obtener el reconocimiento Biosfere Destination.