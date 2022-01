El elevado número de contagios de COVID-19 que se produce en el área coruñesa en las últimas semanas afecta a todas las actividades cotidianas, entre ellas la judicial, hasta el punto de que los juzgados de la ciudad se han visto obligados a suspender juicios y otros actos judiciales que estaban programados ante la incomparecencia de las personas que debían acudir. Funcionarios judiciales, testigos, peritos, acusados, abogados, fiscales y jueces figuran entre quienes, a causa del contagio o el confinamiento forzado por la enfermedad de una persona allegada, se han visto imposibilitados de pasar por el edificio de los juzgados.

Para Sergio Riveiro, portavoz del sindicato UGT en la administración de justicia de A Coruña, la suspensión de juicios está formando una “bola de nieve” al acumularse el número de vistas que no han podido celebrarse debido a la gran incidencia del COVID.

El Colegio de Abogados confirma por su parte que se han producido muchas suspensiones de juicios debido a la imposibilidad de asistir por parte de personas cuya presencia era indispensable y destaca además que las salas de los juzgados no están preparadas para la celebración de vistas telemáticas, que podrían convertirse en una alternativa para la comparecencia de aquellos que deben permanecer confinados en sus domicilios.

Donde por el momento la actividad judicial no se ha visto afectada es en la Audiencia Provincial, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informa que durante las dos últimas semanas no ha habido que suspender ninguna vista. A ello contribuye el que cuando un juez advierte de que no puede acudir a su puesto de trabajo a causa de un contagio o confinamiento, de forma inmediata se nombra un sustituto para evitar que su ausencia perjudique a la programación establecida.

El Tribunal Superior desconoce sin embargo cómo está perjudicando la ola causada por la variante Ómicron en los juzgados, ya que no tienen la obligación de comunicar la suspensión de los juicios porque su funcionamiento y organización se realiza de forma autónoma.

Ralentización

La imposibilidad de celebrar vistas y su consiguiente aplazamiento contribuye a ralentizar aún más el mecanismo de la justicia, en el que los tiempos son habitualmente muy lentos. Aunque todavía es pronto para conocer cómo repercutirá en el conjunto de la actividad judicial coruñesa la actual ola de contagios, la experiencia de la huelga de los funcionarios de esta administración que se realizó en 2018 revela el impacto que tiene la suspensión de juicios. En aquella ocasión, el paro que duró 114 días incrementó un 28,8% los retrasos que padecía el sistema en la comunidad gallega, según los datos que facilitó el Consejo General del Poder Judicial.