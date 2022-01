La investigadora Laia Shamirian Pulido es la ganadora de la primera edición de la bolsa Emilia Pardo Bazán de Literatura Gastronómica en residencia. El comité de valoración, compuesto por dos escritores gastronómicos, Jorge Guitián y Lakshmi Aguirre, y por la directora editorial de Col&Col Ediciones, Rocío de la Maya, eligió el proyecto de la investigadora catalana, titulado Cena de Peregrinos, exploración de la significación de las cenas compartidas en las casas de donativo a lo largo del camino francés y el camino primitivo.

La bolsa, impulsada por Col&Col Ediciones y la Residencia Literaria 1863, está concebida para fomentar y apoyar la escritura gastronómica, para lo que brinda a escritores e investigadores de espacio y tiempo para dedicar a su proyecto de creación literaria. La ganadora podrá disfrutar, con este propósito, de una estancia en la Residencia Literaria 1863, dirigida por la poeta Yolanda Castaño, además de una asignación destinada a cubrir gastos de manutención. Laia Shamirian residirá, durante el mes de febrero, en el número 46 de la calle Tabernas, en la que nació la escritora Emilia Pardo Bazán.

Allí podrá concentrarse en su proyecto y “empaparse de la rica vida cultural de la ciudad”, explica la organización de la iniciativa. La joven, graduada en Biología por la Universitat Autònoma de Barcelona, se especializó como educadora nutricional y ha publicado artículos en revistas como The Foodie Studies Magazine, Gastronomica o Hule y Mantel, sobre la dimensión antropológica y cultural de la gastronomía. En su página web, The Ingredients of Our Story, reflexiona sobre la relación entre platos tradicionales, identidad, fe y diáspora.

La Diputación edita ‘De mi tierra’, de Pardo Bazán

La Diputación continúa con los actos de conmemoración del centenario de Emilia Pardo Bazán con la edición facsimilar de su obra De mi tierra. Se trata de una reproducción de la obra original de la escritora, compuesta por libros, artículos, discursos, intervenciones y reflexiones de la autora sobre diversos ámbitos vinculados con Galicia. La edición está elaborada a partir de un ejemplar custodiado en la biblioteca de la Real Academia Galega, y se compone de elementos diversos conectados por las referencias a libros, monumentos y paisajes de Galicia, “que nos acercan a la sociedad, patrimonio y paisaje gallegos de una forma única”, destacó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.