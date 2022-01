Aproximadamente una de cada tres llamadas registradas en la Policía Local por ruidos nocturnos entre los meses de octubre y noviembre del año pasado procedía de la zona de los locales de ocio nocturno del Orzán y del barrio de Os Mallos. En total, 25 de las 78 comunicaciones atendidas por los agentes del 092, así consta en la respuesta que el Gobierno local ha facilitado a una pregunta escrita presentada por el PP al Pleno.

A pesar de que el Gobierno local alerta de que las llamadas por ruidos nocturnos son difíciles de computar, porque pueden estar clasificadas por otros conceptos, como “discusión entre personas, molestias al vecindario o persona alterada en la vía pública”, los datos proporcionados por la Policía Local recogen que la calle Socorro, en el Orzán, es la que más avisos generó en este periodo. Nada menos que once en solo dos meses.

La siguiente en la lista es la avenida de Oza, con cuatro llamadas, y la tercera, la calle Orzán, con tres. Con las once notificaciones de la calle Socorro, las tres de la calle Orzán y una de la Cormelana, el barrio encabeza las quejas por ruidos en horario nocturno de los vecinos. Tras este barrio, se sitúa Os Mallos, con diez avisos a la Policía Local en las calles Borrallón, Paz (dos denuncias) avenida dos Mallos, San Vicente, Francisco Catoira (dos llamadas), Ramón Cabanillas, Antonio Viñes y Oidor Gregorio Tovar. La cifra podría ser un poco más amplia en este caso, ya que hay una comunicación registrada en la ronda de Outeiro, pero en los datos entregados a la oposición, el Gobierno local no especifica el número de la calle en el que se produjo el altercado, por lo que el aviso podría tener relación con Os Mallos o no, ya que el trazado de esta vía atraviesa varios barrios de la ciudad.

De estas 78 comunicaciones por ruidos —ni en la pregunta ni en la respuesta se especifica que sean en horario nocturno— entre los meses de octubre y noviembre, un total de 48 derivaron en actas e informes realizados por la Policía Local. Sobre las medidas que el Concello aplica para garantizar el derecho al descanso de los vecinos afectados por el ruido nocturno, el Gobierno local destaca “la acción policial a la hora de despejar las calles del público de los locales de ocio nocturno”.

En la lista de calles en las que se notificaron quejas por ruido durante la noche destacan también las vías de Zalaeta —dos avisos en la calle María Auxiliadora, uno en Juan Naya—, las de Monte Alto —dos llamadas por ruidos en la plaza de España, una en la ronda de Monte Alto, otra en la calle Rioja, otra en Orillamar, otra en la calle Navarra y otra en la de la Torre—.

Los vecinos del centro también se quejaron en varias ocasiones del ruido nocturno, por ejemplo, en el callejón de la Estacada, en Panaderas, en la calle de la Galera, en rúa Nueva, con dos denuncias, las mismas que en la calle Real, y una en la calle Olmos.

En la lista hay denuncias también de otros barrios, como A Falperra, Ciudad Jardín, Novo Mesoiro, O Castrillón, Sagrada Familia, O Ventorrillo, el segundo Ensanche, Eirís, Agra do Orzán y Riazor.