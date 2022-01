La libertad, la maternidad y la soledad son algunos de los temas que forman Sola, la novela de Carlota Gurt. La presenta esta tarde, a las 19.00 horas, en Moito Conto.

¿Qué es la soledad?

El libro va de lo que nos hace la soledad, qué nos pasa cuando estamos solos, cómo eso nos cambia y nos convierte en personas distintas. La soledad es estar con uno mismo y saber que no hay nadie ahí fuera que quiera saber quién eres.

Una soledad que se puede sentir aun estando rodeado de gente.

Sí. Mi hija, de 11 años, me dice “estoy rodeada de gente y me siento sola”. De hecho, una de las ideas iniciales de la novela era situarla en una ciudad y que la protagonista estuviese realmente en un sitio lleno de gente, pero que, aun así, hubiera una soledad de fondo. Cuando hablo del libro, se transmite esta imagen lacrimógena de la soledad, pensando en algo triste, pero no es un libro triste, es muy rabioso. Cuando estás solo, además de tristeza, hay mucha rabia y mucha impotencia.

¿Hay que aprender a estar solo?

Bueno, eso es como lo de los hijos, cuando uno los tiene, no aprende a ser padre, lo es y ya está. Cuando estás solo, te vas acomodando y, como todas las cosas, tiene su parte buena y mala. Ni estar siempre acompañado es bueno ni estar siempre solo es malo. No creo en los blancos y negros, hay momentos para todo. A veces cuesta más superar un momento de soledad y otras veces se agradece.

¿Hay diferencias entre la soledad elegida y la impuesta?

Yo creo que la soledad es la misma, pero es distinto cómo nosotros la vemos. Cuando hablamos de la soledad impuesta, nos fijamos solo en la parte negativa. Cuando hablamos de la soledad buscada, nos fijamos en la parte positiva, en poder estar con uno mismo, tener tiempo para cada uno. La soledad impuesta es lo contrario. Pero no son cosas distintas, sino que la soledad tiene dos caras.

¿Se sale de eso?

Sales, entras, vuelves a salir y vuelves a entrar. La vida es una sucesión de estados, nunca estamos quietos en uno, por suerte.

Presenta a Mei como una mujer de 42 años, a la que acaban de despedir y es infeliz con su matrimonio. Pero, ¿cómo es realmente su protagonista?

Es una mujer que está un poco desencantada con su vida, como a menudo nos encontramos. Está en una encrucijada vital. Se encuentra sin trabajo, después de trabajar toda la vida en una editorial, y no sabe para donde tirar. Es ese momento en la vida en el que te tienes que reinventar un poco. También es desconfiada y eso la hace recelar mucho del mundo.

¿Hay algo autobiográfico?

No lo sé. Insisto en decir que no escribo autoficción. Pero todos los autores, cuando escriben, meten una parte de ellos dentro. Es inevitable. Es como crear a Frankestein, lo vas montando a pedacitos y uno es tuyo, otro de tu madre y otro de tu vecina. Lo que hay de verdad en el libro es porque a veces recorto emociones de mi vida y las pego en otros personajes y otras situaciones.

La protagonista tiene una relación compleja con su madre. ¿Los vínculos familiares definen a cada persona?

Sí, claro, la relación con los padres te enseña cómo relacionarte con el mundo, es tu normalidad. Cuando eres pequeño, solo conoces la realidad emocional y relacional de tu casa. Cuando te haces mayor, reproduces ciertas cosas. Mi protagonista, que tiene una relación muy peculiar con su madre, es como es en parte por eso. Cualquier maternidad o paternidad tiene unas consecuencias en los hijos, quieras o no quieras.

En la historia aparece Flavio, como si fuese un rayo de luz. ¿Siempre lo hay?

Sí, si no todo se vuelve muy oscuro. Eso no quiere decir que los rayos de luz no se apaguen o que los busquemos donde no los hay. Cuando estás en un momento vital complicado, siempre hay una pequeña esperanza de algo. Si dejas de tenerla, puedes acabar muerto. La esperanza hace que te aferres a la vida.

Utiliza la cuenta atrás para avanzar en la novela. ¿Por qué?

Lo hago porque lo que me interesaba al escribir la novela era llegar al final. Toda la novela es una larga explicación para llegar al último capítulo. No quiere decir que el final sea lo más importante, porque lo más importante es el proceso. Además, es una cuestión de generar expectativa. Empiezas un libro y pone “185 días antes”. Ahí el lector ya tiene la pregunta “¿antes de qué?”.

La protagonista se refugia en una pequeña masía en medio del bosque. ¿Usted también ha necesitado un refugio así?

Bueno, necesitar... Estaría bien. Pero como tengo tres hijos, los refugios son mentales. Mi refugio es escribir. Se suele mitificar mucho esa idea de que cuando escribes, tienes que estar solo. Es una idea estúpida. Sí que en el momento físico de sentarte y escribir, necesitas un poco de calma. Pero durante el proceso creativo, es bueno estar en contacto con el mundo. Eso te estimula.