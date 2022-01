Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a dos hombres por dos delitos de robo con fuerza y daños en un vehículo, hechos ocurridos en las inmediaciones del parque de Eirís. Sucedió alrededor de las 08.00 horas del día 23 de enero después de que una patrulla policial acudiera a las inmediaciones del parque de Eirís, donde según algunos vecinos había un hombre merodeando entre los vehículos aparcados en la vía pública. Una vez allí, en la Avenida Lamadosa, los agentes localizaron a dos hombres. Uno de ellos estaba manipulando un vehículo estacionado y el otro realizaba labores de vigilancia para que no fuese sorprendido su compañero, si bien, la rápida actuación policial impidió que pudiese alertarlo, según informa la Policía Nacional.

El individuo que presuntamente realizaba labores de vigilancia fue detenido en ese mismo momento, pero su compañero emprendió la huida "llevándose el parachoques del vehículo que acababa de desmontar", informa el 091. "En su carrera, viendo que iba a ser alcanzado por la policía, deja caer el parachoques y otras piezas del vehículo que también había desmontado", añade la policía en un comunicado en el que confirma que finalmente también fue alcanzado por los policías y detenido en la Avenida Monelos.

Una vez localizada la propietaria del vehículo, ésta manifiesta que de su vehículo fueron extraídos no solo el parachoques, también los guardabarros, un faro y parte de la parrilla frontal. Todo ello resulta inservible, al no haber sido desmontado con las herramientas adecuadas, si no a la fuerza. Entre las pertenencias de los dos detenidos los agentes localizaron diferentes enseres que habían sido robados esa misma noche de otro vehículo estacionado en la cercana calle Bergondo, a escasos 500 metros. En esta ocasión, habían fracturado la ventanilla delantera derecha para sustraer diferentes objetos, que fueron luego recuperados y devueltos a su propietaria en el momento que realizó su denuncia.

Los dos hombres detenidos, de 41 y 43 años, contaban ya con numerosos antecedentes.