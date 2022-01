O compositor Fernando Buide (Santiago de Compostela, 1980) volve á casa esta fin de semana, xa que a Orquestra Sinfónica de Galicia tocará a súa peza Tropos no Pazo da Ópera, hoxe e mañá ás 20.00 horas. O programa inclúe o Concerto para violonchelo en si menor, op. 104, de Antonín Dvorák e Lady Macbeth von Mzensk (Suite de James Conlon), de Dmitri Shostakóvic. O programa estará dirixido polo director Kerem Hasan e contará coa participación do violonchelista Edgar Moreau.

Pódese considerar que volve a casa con este concerto?

Si, é unha orquestra á que me sinto moi vinculado, primeiro, porque se creou cando eu era pequeno e sempre foi un referente para min, despois, porque tiven a oportunidade de participar como músico na formación xove, alá polo ano 1998 e 1999 e tamén porque traballei moitas veces con eles, non só como compositor senón tamén como organista. No ano 2008 fixen o meu debut como compositor e sempre tiven moi boa relación coa orquestra e sempre me sentín moi ben acollido.

Non é moi común que as orquestras programen pezas contemporáneas e menos aínda que sexan de autores galegos...

Hai que pensar que, se queremos manter o repertorio das orquestras, hai que se arriscar a facer obras novas, algunhas quedarán e outras non, pero hai que seguir facendo a música que se fai hoxe en día para poder manter vivo o repertorio e seguir poñendo nos atrís das orquestras obras novas.

Chamámoslle música clásica a pezas como Tropos ou utilizamos outra definición?

Non sei moi ben como explicalo, a verdade, pero diría que é música nova para unha formación xa consolidada. Asumimos que é a entrada de música nova dentro dunha tradición particular.

E como é Tropos?

É unha obra breve, de sete minutos dun só movemento e que ten dúas partes: unha máis improvisada, como se a orquestra estivese tenteando as posibilidades que ten, e onde o tempo vai cambiando moito, e despois, outra parte na que a orquestra ten un carácter máis dinámico e case virtuoso. De súpeto, é como se toda a orquestra se metese nunha inercia e nunha velocidade moi grande, como se fose unha dinámica de grupo, na que a xente terá a sorte de ver a decenas de músicos creando un impulso moi grande. É unha das miñas primeiras obras orquestrais, escribina alá polo ano 2007. Estreouna a Real Filharmonía de Galicia no ano 2008 e xa se interpretou algunha vez máis, ía tocala a orquestra de Radio Televisión Española o ano pasado, pero non puido ser, por mor da pandemia.

Ten a necesidade de revisar a peza e de ir facéndolle modificacións ou soará tal e como a creou?

A obra reviseina un chisco e pulín algúns detalles, pero pertence a un momento creativo, emocional e vital diferente, co cal, se revisase moito a obra faría unha nova. É como dicir que este son eu, pero que son eu hai quince anos. Algunhas cousas prácticas si que as cambiei, pero de chapa e pintura, como lle digo eu. Son pequenos detalles, nada máis.

A nivel persoal, a pandemia axudoulle a compoñer ou foi un parón no seu labor creativo?

Atopei que escribir e compoñer música é unha maneira de poder sacar fóra toda esta situación tan complexa e este illamento emocional que todos experimentamos. A música axudoume a canalizar os sentimentos que tiña nese momento tan complexo. Foi un estímulo, ademais de todo o tempo que pasamos sós con nós mesmos, esa tranquilidade, esa paz e ese silencio, aínda que fose forzado, foi un pulo para a creación.

Escoitaremos logo dentro dalgún tempo algunha obra súa nacida no confinamento?

Podería ser. É curioso porque durante a pandemia escribín unha obra que se estreou en China. Foi a miña primeira obra para soprano e orquestra cantada en chinés mandarín. A letra é un poema moi coñecido en China, do século IX. Púxenme a estudar chinés durante a pandemia grazas a esta encarga. O mes pasado estreei a miña segunda ópera, que é unha ópera cómica, que fixen con Quico Cadaval, A sombra de cristal, e agora estou planificando e arrancando os novos proxectos.

E como ve o panorama da música orquestral no futuro?

Relativamente ben, para o que pensaba que podería ser hai dous anos.