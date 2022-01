Carlos Alberto Rivas Iglesias es profesor del grado de Turismo en la Universidade da Coruña (UDC), y de miembro y colaborador de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

Los dos últimos años han dado los peores datos de visitantes y pernoctaciones en la ciudad desde 2005, cuando empezó a haber registros. ¿Cuál es el balance del COVID?

La temporada de 2021 estuvo por encima de la de 2020, pero es mala. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el principal cliente hotelero de la ciudad es el de empresa. Muchas empresas han cerrado parcial o totalmente. A esto hay que unir la inactividad del sector MICE [de congresos y convenciones]. Y luego están las restricciones, que hicieron que algunos establecimientos optasen por cerrar. Por ejemplo, el hotel Eurostars Atlántico, que está en el centro y que pertenece a un gran grupo hotelero. Que un hotel de esas características esté cerrado, con los gastos que conlleva, da una idea de la crisis. Así como el DobleTree Hilton u otros establecimientos.

¿Cómo fue el año?

A partir de mayo o junio hubo una recuperación, con ofertas para conseguir gente. En julio hubo una ocupación buena, de un 75%, y agosto fue bueno, pero al 90% de 2019. Pero es un oasis en el desierto. Septiembre no fue malo, pero en octubre entró la sexta ola y bajó la ocupación.

Y en diciembre había preparada una campaña navideña y llegó la variante ómicron.

No fue lo esperado. Baja la ocupación, hay anulaciones de eventos o comidas de empresa, restricciones... Y enero suele ser flojo en el sector hotelero, pero este está siendo más flojo de lo habitual.

¿Qué va a pasar?

No lo sé. Ahora se vuelven a eliminar restricciones y se supone que estimulará el movimiento, pero nadie tiene una varita mágica.

¿Qué medidas ha tomado el sector hotelero coruñés?

No se quedó de brazos cruzados. A corto plazo no se sabes qué hacer, pues están cambiando las restricciones y condiciones, se tira de promociones... Pero, a medio plazo, se intentó potenciar el sector de congresos y conferencias. Hospeco, junto con otras fuerzas vivas, como el Consorcio de Turismo, Palexco o Expocoruña, crearon la A Coruña Convention Bureau [en abril de 2021] para captarlos. Se está trabajando en ello pero los resultados tardarán en verse: muchos de estos eventos se pactan con un año de antelación. Vuelvo a incidir: el turismo de la ciudad es de empresa y del sector MICE.

También hay turismo recreativo.

Sí, hay meses en los que prima el vacacional, el turismo familiar. En Semana Santa, y evidentemente, el verano. Y, ¿por qué hubo un crecimiento tan grande en visitantes en agosto del año pasado en relación al 2020? Porque entonces nadie quería salir de casa, y este año sí se atrevió. La gente tenía necesidad de salir.

Hasta 2019 A Coruña iba aumentando la proporción de turistas extranjeros, aunque fuese minoritaria, pero son los que más se han desplomado con el COVID.

Se calcula que la pérdida ha sido del 60%, según el sector. Una causa es la caída de conexiones en Alvedro y el Rosalía de Castro. Eso no corresponde al sector, pero el Consorcio de Turismo está trabajando para ampliarlas. Otra problema, sobre todo para el turismo de empresa, son las cuarentenas. Un viaje de relámpago de tres días se convierte en quince o 20. Y luego está el temor a viajar y quedar atrapado en otro país. Además, las empresas están haciendo un uso intensivo de las videoconferencias, para no desplazarse.

Esto se produce por el COVID, pero, ¿ha cambiado la cultura y va a reducir los viajes incluso si desaparece la pandemia?

No lo sé. Se ha popularizado a empresas medianas y pequeñas. Los desplazamientos de comerciales y reuniones tienen grandes costes. La lógica es que se reduzcan, pero no tengo datos.

Se ha producido una eclosión de las viviendas turísticas, que ya tienen más plazas que los hoteles en Galicia. En A Coruña, la Xunta cuenta 2.094 plazas de viviendas de uso turístico, frente a las 3.717 de hoteles y 1.088 de pensiones.

En 2017, la Xunta emite el decreto que regula los apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. Desde entonces ha habido un boom indudable, un crecimiento muy grande... Pero muchas de ellas ya existían, y estaban ejerciendo la actividad de forma ilegal. La legislación ha hecho florecer un mercado oculto, así que sí, han crecido, pero también se han hecho visibles las que ya existían.

¿Y cómo afectan a los hoteles?

De acuerdo con Aviturga [la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia] tuvieron una alta ocupación en los meses de verano en la ciudad en el año pasado. Pero los hoteles, de momento, no consideran que les afecte en gran medida. Algunas viviendas ya estaban, y esas no te van a quitar más mercado porque ya existían; las nuevas, algo te quitarán. Pero, si el turismo de A Coruña es principalmente de empresa, y según los datos que manejamos no llega a los dos días de estancia media, y según la legislación gallega estas viviendas y no se pueden alquilar por habitaciones, sino conjuntamente y con el salón, cocina... ¿Cuál es el nicho de mercado fundamental de las viviendas de uso turístico?

De familias y grupos de amigos, se entiende.

El turismo de empresa no quiere una cocina para un día de estancia. Alguno caerá, pero el nicho en general es el turismo familiar, de temporada alta, cuando hay una gran afluencia de turistas. Y este año viviendas y hoteles consiguieron una buena ocupación. De momento no es preocupante. Se puede convivir, con reglamentación.