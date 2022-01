Definición: Variadas, entre elas: s. f. Manobra secreta (terceira acepción no dicionario da Real Academia Galega).

Palabras e expresións relacionadas: O dicionario da RAG ofrece como sinónimos confabulación, conspiración, emboscada e maquinación. Entramado: tamén sinónimo de trama, aínda que cun matiz de complexidade.

Cal é a súa importancia no eido do naturalismo?: A importancia desta verba no argot naturalista é tradicionalmente escasa, salvo por ser utilizada con ocasión de vagas de lumes forestais. Por exemplo, o 26 de agosto de 1998 a Xunta de Galicia atribuíu os máis de 40 incendios rexistrados o día anterior “a unha trama organizada”, pero descartaba “que o sector madeireiro estea detrás”. Oito anos despois, volveuse falar de tramas incendiarias coincidindo cunha das peores vagas de incendios que se lembran en Galicia: 92.058 hectáreas arrasadas en doce días segundo o Consello Superior de Investigacións Científicas, e, o máis importante, catro persoas falecidas. O ano seguinte, o fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela García, afirmou que: “Non hai tramas organizadas tralos incendios forestais que se rexistraron o ano pasado en Galicia”. Posteriormente, ampliouse o uso desta palabra para campos máis alá dos incendios: en 2012 empregouse a expresión extensa trama corrupta para denunciar a concesión irregular de licenzas de caza por parte do Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, destapada pola Fiscalía tras a denuncia de ADEGA. Incluso tramas de fóra de Galicia acabaron incidindo na nosa terra: a familia Cotino, involucrada nas célebres tramas Gürtel e Brugal, con epicentro na Comunidade Valenciana, estivo explotando cuarzo e áridos en monte Neme (Bergantiños) ata 2012. A súa empresa, Leitosa SAU, entrou en concurso de acredores tras cobrar medio millón de euros en axudas públicas e sen que concretara ningún plan de restauración da mina. O resultado: unha paisaxe luar, estéril, e un balsa rota que contaminou varias hectáreas de terreo das abas de monte Neme. Volvendo ao ámbito forestal, en 2013 falouse de trama forestal para referirse ás reforestacións ilegais en Vimianzo facilitadas supostamente por 26 persoas, incluíndo funcionarios, pero en 2016 esta trama (denominada Caso Maceiras) quedou reducida á contorna do empresario da madeira do que toma nome o caso, segundo figura en prensa.

Por que está en auxe esta palabra?: O uso da verba trama volveu á actualidade ambiental en 2017, logo dunha importante vaga de incendios no suroeste de Galicia. Así, nunha entrevista en prensa ao biólogo Xabier Vázquez Pumariño, negábase a existencia dunha trama incendiaria pero afirmábase que “existe unha industria do lume en Galicia”. En 2018, Tomás Fernández-Couto, daquela director xeral de Ordenación Forestal da Xunta de Galicia (agora en Conservación da Natureza), afirmaba neste diario: “Non existen tramas incendiarias e tampouco neglixencias: son delincuentes homicidas”. En 2019 saltaban á palestra as chamadas operación Zebra e Zebra II, nas que se desmantelaba unha trama de branqueo de bens procedentes do narcotráfico por un importe superior aos tres millóns de euros, a partir de investimentos no sector agroforestal galego e outras fórmulas complementarias, segundo figura en prensa. Máis recentemente, destapouse outra presunta trama millonaria de emisión e recepción de facturas falsas no sector da madeira, cunha vintena de serradoiros involucrados. E, xa fóra do sector forestal e de Galicia, estase a falar da trama eólica en Castela e León, con 75 millóns de euros repartidos en mordidas entre empresarios e antigos cargos da Junta de Castilla y León. En todo caso, demostrar a existencia destas presuntas tramas corruptas e lesivas co noso medio natural e depurar responsabilidades é labor única e exclusiva da xustiza.