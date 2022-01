El arte y la creatividad son la mejor medicina para los malos tiempos. La ciencia, la herramienta definitiva contra los discursos maliciosos. Si bien el sector cultural ha vivido una de sus peores temporadas en décadas con la inestabilidad que trajo consigo la situación epidemiológica, y las cancelaciones, los aplazamientos y los imprevistos de última hora se convirtieron en el pan de cada día para la música, las artes escénicas y todo tipo de espectáculos en directo, a la hecatombe de la cultura y el entretenimiento resistió un pequeño reducto: los museos, que aguantaron el envite de las restricciones y continuaron funcionando y programando al más alto nivel que permitió el COVID.

Las salas de exposiciones de la ciudad sobrevivieron a los tiempos difíciles adaptando sus propuestas y actividades, de naturaleza diversa, pero que guardan en común el que ninguna se rindiera a la inercia de las dificultades. En marzo y abril de 2020 tuvieron que dejaron congeladas sus exposiciones temporales, vacías sus estancias más célebres y pospuestos sus proyectos futuros, y, aunque en muchos casos nada ha sido igual desde entonces, no han permanecido a la espera de vientos más favorables para seguir funcionando.

Arte, ciencia, historia y entretenimiento conviven en el conjunto museístico del que dispone A Coruña. Equipamientos como el de la Fundación Luis Seoane, las casas-museo Casares Quiroga, María Pita y Picasso, la Red de Museos Científicos Coruñeses y el Museo de Belas Artes son el ejemplo de que, en tiempos de pandemia, existir (e insistir) es resistir.

E Fundación Luis Seoane. No había transcurrido ni una semana después del decreto del Estado de Alarma y la Fundación Luis Seoane ya tenía a sus adeptos enganchados a las actividades online a las que podían asistir a través de sus pantallas. De la pandemia nacieron proyectos que más tarde se convirtieron en exposiciones e iniciativas que todavía continúan en el tiempo. Primero fue el Laboratorio Escóitasme?, que convocó desde sus hogares a un gran número de profesionales de diversas disciplinas con el objetivo de compartir sus conocimientos. “Es una actividad que empezó para 15 días. Entre los asistentes había arquitectos, diseñadores, comisarios de arte, familias con niños... Funcionó un poco como el salón de casa: los adultos se divertían con los niños y los niños escuchaban a los mayores”, relata la directora de la Fundación Seoane, Silvia Longueira. Del proyecto fue naciendo un pequeño archivo de obras que incluyen escritos, mapas urbanos, esculturas o collages, que dieron pie a una exposición que se mantuvo abierta al público durante meses. A Escóitasme? le sucedió el Laboratorio Reinicio, una experiencia que implicaba a personas residentes en al ciudad con algún tipo de lazo con la migración, con el fin de que reflexionasen sobre sus vivencias y alrededor de la cuestión de la identidad. La experiencia de la migración estuvo muy presente en un momento en el que la comunicación era el elemento esencial para mantenerse conectado al mundo real: así lo atestiguó otro proyecto, el podcast Canal Seoane, que tomaba como referencia la experiencia del propio artista en el exilio argentino para elaborar su propia conexión con la diáspora actual, a través de la iniciativa Testemuñas no tempo. Otras actividades, como el Laboratorio Expedición, proponían un entorno de debate en torno a la cultura contemporánea sin salir de casa. Todo un crisol de iniciativas que, si guardaban un objetivo, lo consiguieron. “Todo esto dio lugar a una comunidad cohesionada por las actividades de la Fundación”, resume Silvia Longueira.

E Casas-museo municipales. Casares Quiroga, Picasso y María Pita, tres nombres ligados de una u otra manera a la ciudad, tienen en A Coruña tres centros neurálgicos destinados a promover sus distintos legados: las casas-museo municipales, escenario recurrente de reuniones de colectivos artísticos, presentaciones literarias, visitas guiadas y exposiciones transitorias. Cada una, en su estilo y registro: vanguardia y modernidad, en Picasso; creación cultural, plástica y artística en femenino, en María Pita, y memoria histórica y República, en Casares Quiroga. El político republicano, no obstante, tendrá que ceder parte del protagonismo en la casa que lleva su nombre en el año que entra. “Los actos del centenario de María Casares centrarán gran parte de la programación de este año”, adelanta la responsable de las casas museo, Bea Doldán. La pandemia no se lo puso fácil al principio, pero las salas pronto adaptaron sus aforos a la normativa sanitaria y trasladaron parte de sus propuestas a las redes sociales, con lo que las casas museo siguieron siendo refugio de artistas y, sus paredes, escenario de conferencias, presentaciones y iniciativas culturales de lo más diverso. Proyectos como el festival Animacción estrenaron sede en la casa Picasso, el colectivo fotográfico Ollo de Vidro siguió exponiendo sus creaciones en María Pita y Casares Quiroga calienta motores para homenajear a la actriz coruñesa, con una programación que incluye proyecciones, exposiciones y conferencias sobre su figura. “Las visitas guiadas siguieron, con grupos menos numerosos. La visita libre siguió adelante, las entidades que necesitaban salas por no disponer de local para sus actividades siguieron teniéndolas a su disposición, y tiramos del jardín de la casa museo Casares Quiroga para algunas presentaciones”, enumera Doldán.

E Museos Científicos de A Coruña. La Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae sí tuvieron que renunciar, debido a las medidas sanitarias, a uno de sus grandes atractivos, que supone a su vez parte de su razón de ser: su interactividad. Los experimentos “de tocar” tuvieron que quedar en standby en pos de la seguridad de los visitantes, para disgusto de uno de sus colectivos predilectos: los niños, para quienes los museos coruñeses suponen un micromundo de posibilidades. Nada que no pudiese solventarse, no obstante, con ingenio y voluntad. “Nos vimos al principio en una situación complicada, porque nuestros contenidos no eran Covid-friendly. Apostamos, para el curso escolar, por las proyecciones del Planetario; y como no tenía mucho sentido que viniesen los colegios, diseñamos todo un sistema de conexiones con las aulas para mostrar de forma telemática actividades en directo sobre el contenido de los museos”, explica el director de la red de Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez. Los esfuerzos para solventar las complicaciones de las primeras fases de la pandemia pronto se vieron recompensados, pues los museos científicos registraron un auténtico aluvión de visitas; cuyo grueso era la población local, que decidió redescubrir su ocio de proximidad al verse limitada por los cierres perimetrales. “Cuando reabrimos tras las restricciones, encontramos una respuesta fortísima del público local y comarcal, que estaba redescubriendo los recursos culturales que tenía más cerca”, recuerda Marcos Pérez. No fue la única lectura positiva: las obligaciones de control de aforos llevaron a implementar una aplicación de reserva de cita previa que ha venido para quedarse, y que permite repartir la demanda a lo largo de la semana y evitar las aglomeraciones, con o sin pandemia. “Esta afluencia de gente revela que hay interés en la cultura científica, pero también que hay un recurso lúdico. Se busca educación, pero también entretenimiento”, concluye Pérez

E Afundación. La pandemia llegó a la sala de exposiciones de Afundación en el peor momento posible: con una de sus propuestas más especiales de los últimos años, la muestra Fóra de Foco: artistas foráneos na colección Afundación recién inaugurada. Fue un visto y no visto; así como abrió, tuvo que cerrar. Cuando por fin pudo levantar la verja de nuevo, tuvo que hacerlo, por motivos de seguridad, dejando por el camino, a la espera de tiempos mejores, algunas de sus partes más prometedoras, que incluían actividades interactivas que utilizaban la Inteligencia Artificial para vivir de una forma más intensa la experiencia artística. “Fue una exposición que montamos con muchísima ilusión, porque era la primera vez que incluimos en este ciclo obras de artistas foráneos, como Broto o Alvargonzález, que teníamos en la colección. Diseñamos una exposición con mucho mimo”, recuerda Marité Cores, coordinadora del área de Cultura de Afundación. Aunque hubo que rediseñar el recorrido y adaptar algunos de los aspectos de la aplicación, este primer contratiempo no impidió que la sala recuperase el pulso con más fuerza incluso que en tiempos precedentes. Por las estancias de Afundación pasaron, desde entonces, propuestas tan diversas como Cromática, la Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea, una propuesta fresca que presumía de una cuidada nómina de artistas mujeres y apostaba por el color, o el montaje; o As miradas de Isaac, que rendía homenaje a Díaz Pardo y revisitaba las aristas fundamentales de su ingente legado. De entre sus muchas acciones, a la sede le quedó tiempo para reconocer el trabajo del dibujante gallego David Rubín con la muestra Sacrificio y ascensión. 15 años de cómic de David Rubín y de dedicar un espacio a las lecturas positivas y creativas que dejó el encierro con el proyecto Miradas desde el cofinamiento. “Intentamos traer el momento histórico a nuestro terreno, al terreno artístico. Con ese proyecto, tratamos la pandemia desde dos prismas: por un lado el de los fotoperiodistas, los únicos testigos directos de la realidad de los hospitales, y, por otro, invitamos a particulares a que nos contasen cómo vivían el encierro. El resultado fue una serie de imágenes maravillosas”, recuerda Marité Cores.

E Museo de Belas Artes. El envidiable edificio de Manuel Gallego Jorreto y su no menos digno contenido tuvo que hacer frente al reto de trasladar los secretos de sus instalaciones al público general en un momento en el que la contemplación artística quedó relegada al segundo plano, por detrás de otras necesidades más prioritarias. De nuevo, la tecnología fue la mayor aliada para suplir la presencialidad. “Hicimos un esfuerzo por seguir conectados con el público. Hicimos microtrabajos a través de redes, pusimos en activo una nueva página web y potenciamos los contenidos monográficos relacionados con fondos de los que dispone el Museo. Fue un paso de gigante, lo único bueno que trajo la pandemia”, asevera su directora, Ángeles Penas. Con todo, hubo que renunciar a exprimir al máximo algunas de las propuestas más potentes de los últimos años, como la muestra Vestir épocas, que elaboraba, a través de la colección de Ana González Moro, un recorrido a través de 100 años de creación textil de los siglos XIX y XX. “No tuvo la proyección que nos hubiese gustado, pero se hicieron pequeños vídeos que se colgaron en redes. La aceptación fue muy significativa”, destaca penas. Sin duda, uno de los montajes más apreciados de los que albergó el museo fue el que tuvo que ver con uno de los hitos culturales más relevantes del año en la ciudad, el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, que el Museo celebró con la exposición El legado de Emilia Pardo Bazán. La muestra permitió conocer un poco más a la condesa a través de objetos y obras de arte pertenecientes a la familia, que se complementaban con bienes pertenecientes al museo y que ofrecían una panorámica de la vida coruñesa en la época de la escritora. Con dos años de pandemia a las espaldas, y sea lo que sea lo que alberguen sus salas, el museo se esfuerza por mantener intacta su esencia: “Nuestra pretensión es dar a conocer al gran público un patrimonio común y que nos pertenece. Comprender el mundo antiguo desde la perspectiva actual”, concluye Ángeles Penas.