“A lo mejor, un día, te paras con una señora mayor en la biblioteca porque la ves que va todos los días y le dices: ‘¿Sabes que tenemos grupos de lectura?, ¿te gustaría participar en alguno de ellos?’ y la señora te mira y te dice: ‘Es que yo nunca hablo con nadie, es que yo no sé leer bien’ y le cuentas que, precisamente, hay un grupo para ella, que se venga al día siguiente, a las once o a las doce y, a partir de ahí, ves que esa mujer tiene un grupo que la ha acogido, con el que va mejorando en su lectura y, con el tiempo, cuando la ves por la biblioteca te dice: ‘No sabéis lo que habéis hecho por mí’. Ese trabajo ya te reconforta y piensas que hay que trabajar otros diez años más”, así resume su trabajo Cristina Ameijeiras, la directora de la biblioteca del Ágora, en el décimo aniversario de este equipamiento que abrió sus puertas en 2012, con la crisis económica todavía coleando.

Cuando se proyectó un edificio con auditorio y biblioteca en este espacio fronterizo entre Mariñeiros, Visma y O Ventorrillo, el objetivo era dinamizar los barrios, acercarlos a la cultura y servir de centro de referencia para que los vecinos —organizados o no— tuviesen un lugar en el que relacionarse, aprender y vivir sin tener que desplazarse. Ameijeiras, que fue una de las encargadas de desarrollar el proyecto desde el principio, asegura que la experiencia fue muy emocionante, y que, diez años después, lo sigue siendo. Este aniversario lo celebraron ayer con música, con la actuación del Quinteto Cimarrón y la Orquesta Gaos.

“Tuvimos que trabajar muy estrechamente con los arquitectos y con las empresas de mobiliario, porque teníamos que pensar dónde íbamos a poner los puntos de luz, las estanterías, ver cómo queríamos funcionar a lo largo de los años... Desde lo más pequeño, como un enchufe, a la proyección de futuro”, relata Ameijeiras, que hace hincapié en que en la biblioteca todo el mundo es “bienvenido”, desde los bebés a los centenarios, desde los que siempre han leído mucho a los que ni siquiera entienden el idioma.

“Tenemos especial proyección hacia las personas que tienen problemas de acceso a la lectura, por eso trabajamos con los centros de educación especial, con las asociaciones, con las personas que no pueden acceder a los libros de forma normalizada”, comenta Ameijeiras, que reivindica la biblioteca más allá de ir a estudiar con los apuntes, llevar libros en préstamo o consultar algún periódico.

Es una puerta abierta al conocimiento y no solo a través de los libros sino también de actividades como cuentacuentos, alfabetización digital para mayores o la experiencia compartida de la Biblioteca Humana donde algunas personas cuentan su historia a estudiantes de los centros del Agra do Orzán, las decisiones que han tomado y que les han llevado a ser quienes son, de aquellas de las que se arrepienten y de las que se sienten orgullosas, desde iniciar un proceso de cambio de sexo a por qué se enrolaron en las guerrillas colombianas.

Laura Cedrón, que es la animadora sociocultural del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), destaca que, después de la última etapa marcada por el coronavirus, el Ágora vuelve a retomar su actividad, con buques insignia como Bebescena, que es un programa para los más pequeños, pero también con el ciclo Ilusiooóh!n, que se centra en las artes escénicas y en el que todos los públicos tienen su espacio.

“Nosotros nos adaptamos mucho a las necesidades que se nos transmiten, antes de la pandemia trabajábamos mucho con el instituto Agra do Orzán. Nos decían, por ejemplo, que unos alumnos necesitaban ayuda con el gallego porque acababan de llegar y no manejaban el idioma, pues entonces, montábamos un grupo de refuerzo; vimos también que había mucha demanda de español para extranjeros, pues ya hemos montado dos cursos para esto. Queremos adaptarnos a las necesidades de quien nos visita y también de los que no son nuestros usuarios, porque muchos de ellos tienen la sensación de que la biblioteca no es para ellos y nosotros tenemos que ir a buscar a ese público, para que vea que sí que lo es”, resume Ameijeiras.

Y es que el Ágora es un centro vivo, tanto, que ya por segundo año consecutivo y a raíz de la pandemia, se ha convertido en una extensión del instituto Agra do Orzán, ya que en sus aulas dan clase los alumnos del ciclo formativo de Animación de actividades físicas y deportivas. En el Ágora se centralizaron al principio las oficinas de Servicios Sociales —ahora ya no están—, pero se conserva una ventanilla municipal, el servicio de registro y tiene su sede el equipo de Normalización Lingüística del Concello y están también una de las tres oficinas del Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) y la sede de la Academia Galega do Audiovisual.

Son solo diez años de vida, así que, tanto para Ameijeiras, como para Laura Cedrón, quedan todavía muchos objetivos por cumplir y mucho trabajo por hacer en comunidad para seguir creciendo y para seguir generando lectores. “El trabajo es enorme y siempre se van incorporando necesidades, por ejemplo, Servicios Sociales nos deriva a personas que no saben leer ni escribir, tenemos un servicio de voluntariado para llevar libros y películas a usuarios que no se pueden mover, otro para mejorar la lectura en voz alta... “, relata Ameijeiras. Para muchas personas es también su única manera de socializar, de hablar y de ser escuchadas, de saber que alguien las espera porque tienen mucho que contar.

Una programación, a muchas manos y con muchas voces

La animadora sociocultural del IMCE, Laura Cedrón, reivindica que la vida del Ágora se asienta sobre las bases que edificó la anterior coordinadora del centro, Begoña LLamosas, y que se alimenta también de la actividad de entidades como la asociación vecinal del Agra do Orzán, y de entidades sin ánimo de lucro que encuentran en el Ágora su escenario y su centro de referencia. El ciclo Poetas Di(n)versos, dirigido por la escritora Yolanda Castaño, es otra de las propuestas decanas de este equipamiento. En el auditorio —que cuenta con más de 500 butacas— tocó Marlango, también hizo Sés su concierto Desaramar y también Tanxugueiras, dentro del Festigual. “Tenemos mucha variedad de actos porque la programación es muy precisa, pero la intentamos complementar con propuestas que llegan desde otros servicios de la ciudad, del Concello y de entidades sin ánimo de lucro. Algo tenemos de alquiler, pero no es nuestro objetivo ni la filosofía del centro. Desde la biblioteca, por ejemplo, se trabaja mucho con entidades de personas con diversidad funcional”, relata Cedrón. Otra de las cosas que la pandemia le robó al Ágora fue la música improvisada y en directo en la biblioteca, ya que, desde su apertura, el centro cuenta con un piano que los usuarios podían utilizar para ensayar, pero que ahora tiene un uso muy restringido para evitar contagios. “Intentaremos ir retomando la vida del edificio. El objetivo es tener un proyecto ilusionante, que el Ágora crezca haciendo cosas interesantes y que nazcan nuevas ideas para dotar al edificio de esa filosofía con la que se creó, que fuese un espacio abierto a muchas propuestas”, comenta Cedrón, que destaca la multiculturalidad de los usuarios, algo que siempre “enriquece”, así como la mezcla de edades y de intereses, porque si bien hay un piano, también hay talleres de cocina, de cine, de astronomía y muchos recuerdos, como el del día en el que organizaron los premios Princesa de Girona, con la asistencia de la reina Letizia.