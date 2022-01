La Policía Nacional empezará próximamente a distribuir los nuevos inmovilizadores eléctricos que ha incorporado a su arsenal. De esta primera remesa, de 150 unidades (se han contratado un total de mil), cuatro llegarán a Galicia, todas ellas para los agentes destinados a la provincia de A Coruña. Las armas, conocidas popularmente como pistolas táser y que ya emplea la Policía Local desde enero del año pasado, disparan un cartucho que difunde impulsos eléctricos por el cuerpo de la víctima, bloqueando los músculos e impidiéndole moverse.

El funcionamiento se basa en la forma en la que funciona el movimiento en el cuerpo humano. Nuestro sistema nervioso emplea impulsos eléctricos para transmitir las órdenes del cerebro a los músculos, por lo que es posible transmitir uno de alto voltaje que interfiera en estas señales e inmovilice el cuerpo de la víctima.

Según explica la Dirección General de esta del 21 de diciembre de 2020, que desarrolla las instrucciones para su uso, los dispositivos (modelo Táser T7) tienen “formato de pistola” con dos cartuchos propulsados por gas y dos bornes (esto es, terminales metálicas conectados a electricidad) para emplear cuerpo a cuerpo “cuando por circunstancias no sea posible el disparo”.

Los cartuchos, de corto alcance, transmiten una descarga de “corta duración”, que estará restringida de fábrica. Esto busca limitar su peligrosidad, puesto que, aunque son armas no letales, los impulsos eléctricos de los táser pueden causar la muerte, en especial en casos de descargas repetidas. En Badalona, por ejemplo, se relaciona la muerte de un hombre inmovilizado con estas armas por los Mossos d´Esquadra el pasado mes de noviembre. Aún así, los defensores del empleo del táser por parte de las policías señalan que permite solventar situaciones potencialmente peligrosas sin usar armas de fuego.

Las instrucciones de la Policía Nacional insisten en que el táser, como en general el uso de la fuerza, se debe usar como “último recurso”. Hay que valorar las circunstancias al emplearlo contra animales, y, contra personas, queda reservado a casos tasados. Entre ellos se encuentran situaciones en las que una persona amenace a los policías y terceras personas con objetos peligrosos, situaciones de “extrema y urgente necesidad” y para detener a personas que estén a punto de suicidarse o herirse. También se usará cuando haya que inmovilizar a personas que se resistan, realicen agresiones o intenten hacerlas.

Las mismas instrucciones prohíben emplear las pistolas eléctricas, salvo casos excepcionales, con embarazadas, menores de 14 años, personas de edad avanzada o débiles de salud, en cárceles (salvo casos graves como motines o tomas de rehenes) y para controlar el orden público en manifestaciones.

No se permite usarlo cerca de sustancias o gases inflamables, ya que la electricidad podría incendiarlos, y tampoco en “aquellos espacios y circunstancias” en las que hacerlo ponga en riesgo la integridad física. En cuanto a los lugares a los que apuntar, se recomienda no disparar a la cabeza, cuello, pecho y genitales.

Habilitación y cámaras

Las instrucciones señalan que los agentes que empleen estas armas deberán pasar primero una formación teórica y práctica; los que no estén así habilitados no tendrán acceso a ellas. Fuentes policiales señalan que en la comunidad hay al menos un monitor, en Vigo, pero indican que no está “definido ni programado” cómo se hará la instrucción.

También cuestionan la decisión de enviar las cuatro pistolas a la provincia de A Coruña, pues, atendiendo a la distribución de la población en Galicia, consideran más conveniente enviar “dos a Vigo y dos a A Coruña” o situar una pistola en cada una de las comisarías en las que haya más agresiones por intervenciones conflictivas, como agresiones y riñas.

Las armas, suponen estas fuentes, se emplearán preferentemente en las radiopatrullas que hacen servicio en coche las 24 horas, y lo preferible sería que “que hubiese al menos un táser en cada turno de servicio en las cuatro grandes ciudades” de la comunidad.

Por otra parte, las armas incorporan una cámara de vídeo que permitirá registrar las intervenciones y determinar si estaban justificadas. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, emitió el pasado martes nuevas instrucciones sobre el empleo de estas armas, repitiendo que siempre deben utilizarse ante “un evento o peligro concreto, en casos de urgencia o necesidad inaplazable” y que al hacerlo siempre “se activará una cámara personal asociada a los mismos”.

Esta, señala González Jiménez, grabará la actuación y “proporcionará seguridad jurídica a la actuación policial”, permitiendo la gestión de “evidencias de cualquier tipo, como los vídeos, fotos y grabaciones de audio obtenidas”.