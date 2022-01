Un conductor sufrió ayer un accidente en la calle Fernando Macías, a la altura del número 3, y se llevó por delante la entrada del ultramarinos Colmado 1981, causando daños materiales. El propietario del negocio, Ignacio Bravo, asegura que el accidente se produjo sobre las once de la noche de ayer. A él le avisó la empresa de la alarma y, lo primero en lo que pensó fue en un robo. Sin embargo, a pesar de que la apariencia era de alunizaje, la intención no lo era. El coche se empotró contra la entrada de la tienda, destrozando el murete, el escaparate y también causando daños en el ordenador y en algunos productos que tenía a la venta. Bravo indica que, a pesar de las pérdidas materiales, fue "una suerte" que el accidente se produjese un domingo por la noche, cuando no había nadie en la acera ni clientes en la tienda.