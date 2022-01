La asociación de vecinos de Novo Mesoiro ha iniciado una nueva etapa. Tras el adiós de la antigua directiva y la ausencia de candidaturas en la asamblea de octubre, un equipo liderado por Víctor Lamela, ahora presidente, ha tomado las riendas. Lleva 14 años en Novo Mesoiro y más de ocho llevando las redes sociales del barrio.

¿Cómo afronta la nueva directiva esta nueva etapa?

Somos nueve personas y dentro de cuatro meses entrarán siete más. Vamos a hacer cambios en la asociación desde la raíz. Mejorar el tema administrativo, facilitar hacerse socio, que era muy complicado, hacer un carné de socio con código QR para hacer descuentos en los negocios del barrio e intentar respetar las fiestas y actividades que había hasta ahora.

No ha sido fácil que la asociación se mantuviese.

Nada fácil. En octubre fueron las primeras elecciones y no se presentó nadie. Cuatro personas la cogimos como junta gestora para sacarla adelante.

¿Notó implicación por parte de los vecinos?

Sí. La secretaria y el anterior presidente vinieron a la última asamblea y vieron que la gente esta ilusionada. Hay mucho trabajo detrás.

¿Cuál era la dificultad?

El problema es el tiempo. Esto requiere mucho tiempo. Pero si modernizamos la asociación e informatizamos todo, quizá no se gaste tanto tiempo. Tenemos que dedicarnos a organizar actividades y reclamar actuaciones. Hay que modernizar la asociación. Mucha gente me preguntaba cómo hacerse socio. Tenían que quedar con la tesorera, rellenar un cuestionario, firmarlo y registrarlo. Así no se ganaban socios. El último socio que se consiguió fue en 2019. Y en noviembre empezó a unirse más gente.

¿Qué necesita el barrio?

Podría hacer un listado de cosas. Hay que mejorar el transporte, el autobús. También tenemos muy malos accesos. La seguridad también es un asunto importante, aunque ahora haya más presencial policial. Está el tema educación, los niños están creciendo y tienen que salir del barrio para hacer ESO y Bachillerato. Tenemos que promocionar los negocios con campañas como las que se hacen en el centro desde el Ayuntamiento. Hay que hacer muchas cosas.

Es un barrio joven.

Muy joven. De ahí el problema de que la gente tenga poco tiempo, se pasan el día trabajando. La asociación requiere tiempo.

¿Con qué expectativas llega al cargo?

Nunca estuvo en mis planes. Siempre me dijeron de entrar en la asociación y preferí mantenerme al margen. Pero ahora, o me metía o desaparecía.. Y eso no. Ahora mismo no hago cálculos de cuánto tiempo voy a ser presidente. Quiero ponerlo a funcionar y que la gente se ilusione, como ahora mismo. Depende todo de la gente. Vamos a ser muchos y a lo mejor alguien quiere coger la directiva en unos meses o años.