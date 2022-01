A la escritora Ledicia Costas el enfado por las votaciones del jurado profesional en el Benidorm Fest que impidieron que Tanxugueiras vaya a ir a Eurovisión no se le pasó al apagar la televisión el sábado por la noche, así que, para ponerle un poco de humor a la situación, decidió hacer una versión en gallego de SloMo, el tema que defiende la cantante Chanel y que no regatea en onomatopeyas. La autora de Infamia y Golpes de luz, tituló su obra Quítalle gas! Su letra la cogió el músico Iago Gordillo, que no dudó en interpretarla y colgar el resultado en redes sociales, incluso, con desmelene final, porque las cosas o se hacen a tope, o no se hacen.