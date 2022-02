En autodefensa, explica el practicante del arte marcial bujutsu Jorge Montáns, “no hay nada mágico, incluso para los que llevamos entrenando años varias veces a la semana”, y, pese a lo que se prometa en internet y Youtube, no hay fórmulas fáciles para derrotar a un atacante con toda garantía. Por eso, en el curso de autoprotección organizado por el Concello y que imparte este sábado la Asociación Gallega de Bujutsu Sosei, Montáns y su compañero Ibán Fernández enseñan unas pocas “técnicas muy sencillas, para poder zafarnos de un ataque callejero y poder marcharnos”.

El bujutsu, que según explica Montáns fue creado por el maestro José Valcárcel a partir de las enseñanzas del maestro Negishi, bebe del kárate y el taijutsu, y de la esgrima japonesa. “Evidentemente no vamos a ir con una espada por la calle, pero aplicamos movimientos que se harían con una espada para salir de un agarre”. Lejos de situaciones de laboratorio, los instructores intentan dar respuesta a situaciones que se pueden dar en la calle: “alguien que nos coge por el brazo o la espalda, alguien que nos coge de los pelos... Y, a mayores, utilizamos para cierto tipo de técnicas algún material como un móvil que nos pueda ayudar, no ya a reducir, pero sí a soltarse” de las manos de un agresor.

La sencillez de las técnicas resulta esencial, ya que una persona poco entrenada no podría reproducir movimientos más complicados y, en la situación de tensión que se vive al ser víctima de un asalto, cuando más simple sea el movimiento más probable será recordarlo y ejecutarlo con efectividad.

La clase, que se dará a las 17.30 horas en el Palacio de los Deportes, tiene una orientación eminentemente “práctica” y no enseña propiamente a pelear. “En un curso de dos horas no puedes dar técnicas para reducir a una persona: pero no enseñamos a los asistentes a hacer frente a un asaltante, sino a intentar zafarse de su primer ataque de la mejor manera posible, y después marcharse” cuenta Montáns, que recuerda que la mejor forma de no tener un mal encuentro “es evitándolo. “

El curso es gratuito, aunque hay que apuntarse previamente al WhatsApp 636.959.346, el teléfono 629.825.528 o el correo galicia.bujutsusosei.com, y ya ha tenido una primera edición el pasado 22 de enero. Aunque el curso está abierto a todo tipo de público, Montáns, que agradece a la concejalía de Deportes y a sus técnicos su “buena disposición” para organizar la actividad, señala que la mayor parte de las asistentes fueron mujeres, debido probablemente a que perciben más inseguridad al ir por la calle.

El instructor insiste en que cualquiera puede aprovechar el curso, no solo personas con experiencia en artes marciales o en buena forma física: “entre los asistentes tenemos un arco muy amplio, y una de las primeras personas que se anotó nos dijo que tenía 60 años. Y no pasa nada: lo que hay que hacer es adaptar las técnicas a la persona”.

Montáns participa en la Asociación Gallega de Bujutsu Sosei, organización sin ánimo de lucro, prácticamente desde que esta empezó en A Coruña hace unos once años. Señala que este arte marcial permite enfrentarse a atacantes con mayor fuerza y tamaño. “Usamos técnicas que van a las articulaciones, y la mayoría son posicionales: si hago daño es por la posición que cojo, no por la fuerza que haga” señala el practicante de bujutsu, que anima a los interesados en este arte marcial a acercarse al Pabellón de Deportes, donde entrena su asociación, y probar.