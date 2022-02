La Junta de Gobierno Local aprobará mañana el personamiento del Concello en el recurso presentado por Abanca tras haberse desestimado su petición de que se le expropiase la parcela en la que se levanta el depósito de agua de O Ventorrillo. Ese terreno figura en el plan general como espacio libre y de infraestructuras locales y, al igual que otros cuatro del barrio de Os Rosales, tiene suspendida la concesión de licencias desde hace un año con el fin de investigar la situación jurídica en la que se hallan después de que sus propietarios reclamasen en 2018 su expropiación por ministerio de la ley.

El objetivo de la investigación municipal sobre estas fincas es determinar si es necesaria la adquisición de alguna de ellas para completar la urbanización del entorno, además de verificar el cumplimiento de los convenios firmados hace años por el Concello con los dueños de algunas de esas propiedades para adquirirlas mediante una permuta, ya que si las condiciones se hubieran vulnerado, se podría reclamar su devolución.

En el pleno de febrero del año pasado, en el que se aprobó la suspensión de licencias en esas parcelas, el grupo municipal del Partido Popular señaló que existe un convenio de 1991 acerca de la finca de O Ventorrillo que fue suscrito entre el Concello y la entonces Caixa Galicia, así como otro acuerdo con la promotora que es propietaria de uno de los terrenos de Os Rosales. Todas estas parcelas no son edificables, lo que impide a sus dueños obtener rendimientos de ellas. Aunque la de O Ventorrillo tiene unas dimensiones que lo harían posible, otras se hallan muy próximas a otras edificaciones o se encuentran en lugares donde la normativa urbanística lo impide.

Además de la que pertenece a Abanca en O Ventorrillo, otra de las parcelas, de 879 metros cuadrados, está junto al polideportivo de Labañou en la carretera de los Fuertes, y es utilizada para aparcar. La de la calle Manuel Azaña, tras las cocheras de la Compañía de Tranvías, tiene 221 metros cuadrados, y en el parque de San Pedro de Visma hay una de 7.671 metros entre el mirador y los depósitos de agua. La última se halla en la calle Simón Bolívar entre la calzada y el colegio Calasanz y cuenta con 2.348 metros cuadrados de superficie.

La suspensión de las licencias recibió hace un año el único respaldo en el pleno del PSOE y el BNG, ya que el resto de los grupos políticos municipales decidieron abstenerse al considerar que el Gobierno local no les proporcionó la información necesaria. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, justificó entonces la iniciativa de su departamento como imprescindible para la protección de los intereses municipales a raíz de la petición de los propietarios de que se les expropiasen estas parcelas por no ser edificables, por lo que tildó de “curiosas” las abstenciones de PP, Marea Atlántica y la no adscrita Isabel Faraldo.