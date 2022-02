Es mi palabra contra la mía es el nuevo espectáculo de Luis Piedrahita. Llega este fin de semana al teatro Colón con tres sesiones —una el viernes y dos el sábado—. Es su vuelta a casa. Analizará los aspectos más divertidos y absurdos de la rutina con un monólogo que, asegura, es el “más completo” que ha hecho. El humorista coruñés se pregunta en esta ocasión por qué nadie está contento con lo que le ha tocado. Ya piensa en su próximo show y en una cita que tiene marcada en rojo en su calendario: el Encuentro Mundial de Humorismo, previsto para la semana del 29 de abril.

En varias ocasiones ha comentado que este es su mejor monólogo. ¿Por qué y cómo lo ha conseguido?

Es el más divertido y el más completo. La gente sale con dolor muscular de tanto reír. Al día siguiente todavía les dura. Ese dolor muscular del día siguiente se llama “risaca”. Pero la cantidad de risas, que es descomunal, no es lo que me gusta de este show. Lo que me gusta es la calidad de esas risas. Es el más divertido pero también es el más completo: hay ingenio, ternura, complicidad, reflexión… No sé como voy a hacer para superar este show.

¿Se ha encontrado con muchas contradicciones en su vida?

Constantemente. Desde que me levanto, cada mañana hay algo dentro de mi que dice: “Venga, hay que levantarse” pero también hay otro algo que dice “Nooo, venga, diez minutitos más” Al final acaban negociando las partes y me quedo 5 minutitos. Bromas aparte, la vida nunca es evidente. Todo cambia a cada instante. Nadie es el que fue ayer y mañana seremos otro distinto. Por eso caemos constantemente en contradicciones. No es malo. Es normal. Y es divertidísimo.

¿Por qué nadie está contento con lo que le ha tocado, como dice?

Estamos hechos de insatisfacción. Nadie esta contento con su aspecto, nadie está contento con su edad... Hasta el señor Burns cambiaría todo lo que tiene por un poco más. Cuando somos pequeños queremos ser mayores, cuando somos mayores queremos ser pequeños… Y cosas mucho peores. El descontento viene de serie. Por eso escribimos novelas y shows de humor.

¿Las redes sociales tienen todavía más culpa?

Las redes sociales son la causa de algunas de las mejores cosas, y también de las peores, de este siglo. Ahí es donde entra el humor, ¿hay que reírse de uno mismo para ser más feliz? El humor es como el sistema de amortiguadores de un coche. Si no lo tienes, todas las piedras del camino se van a tornar molestia. De eso habla mi show, de que solo el humor hace la vida soportable.

Pero, ¿sigue siendo el rey de las cosas pequeñas, aunque ahora hable del miedo que le tienen algunos al váter ajeno?

Me gusta utilizar al pequeño objeto como metáfora de los grandes temas. Es la manera de que haya alguna forma de sorpresa intelectual. El humor es eso: una sorpresa del pensamiento.

También habla de la muerte. ¿Es un tema tabú?

Es el único tema del que sabemos exactamente lo mismo hoy que hace 30.000 años: Nada.

Su casa estos últimos meses ha estado en teatro Reina Victoria de Madrid. Pero ahora tiene tres sesiones en el Colón. ¿Qué recuerdos le trae este teatro?

Para mí es el teatro más importante del mundo. Es al que iba de pequeño, es en el que vi mi primera película y es en el que se celebra el EMHU, el Encuentro Mundial de Humorismo, pero sobre todo es el teatro al que vuelvo cuando vuelvo a casa.

¿Trabaja ya en un próximo espectáculo?

Sí. Recién empiezo estos días. Busco que A Coruña me inspire. Estará listo en un par de años... Y me cuesta creer que vaya a ser tan bueno como este.